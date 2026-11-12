Esteri

La Camera statunitense blocca l’impeachment contro il Segretario alla Difesa Pete Hegseth

La tregua fragile che blinda il capo del Pentagono

di Cinzia Rolli - 12 Novembre 2026

WASHINGTON – Con una votazione procedurale conclusasi alla Camera dei Rappresentanti, la maggioranza repubblicana ha bloccato la mozione di impeachment contro il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, presentata dal deputato ribelle dello stesso partito Thomas Massie.

Con 211 voti favorevoli e 204 contrari, l’aula ha approvato il rinvio della risoluzione alla Commissione Giustizia guidata dai repubblicani, una mossa che di fatto interrompe il dibattito in aula e congela il procedimento per la durata dell’attuale sessione del Congresso.

La mozione era stata presentata da Massie come “risoluzione privilegiata”, costringendo la Camera a esprimersi entro due giorni legislativi. Nonostante le forti tensioni interne al partito a seguito dei recenti risultati delle elezioni di metà mandato, i repubblicani hanno fatto blocco a difesa del capo del Pentagono.

Il deputato Thomas Massie è stato l’unico membro del Partito Repubblicano a votare contro il rinvio in commissione, nel tentativo di mantenere attiva la procedura di rimozione.

Al voto sono mancati più di una dozzina di parlamentari, tra cui 11 democratici, alcuni dei quali hanno attribuito l’assenza a ritardi logistici causati dal traffico di Washington!

Gli otto capi d’accusa contro Pete Hegseth

L’impianto accusatorio depositato in Parlamento si sviluppa lungo un filo conduttore preciso: l’accusa al capo del Pentagono di aver sistematicamente bypassato il controllo democratico del Congresso per condurre operazioni belliche unilaterali.

Nei primi tre articoli dell’atto di imputazione, Hegseth viene incolpato di aver trascinato gli Stati Uniti in un conflitto aperto contro l’Iran senza alcuna dichiarazione di guerra formale, violando deliberatamente la War Powers Resolution del 1973 e ignorando la mozione di giugno con cui le Camere intimavano il ritiro delle truppe.

A questa condotta prettamente politica si aggiungono, nel quarto articolo, le drammatiche implicazioni umanitarie: al Segretario viene contestato lo smantellamento dei protocolli di protezione dei non-combattenti, una decisione direttamente correlata alla strage di civili avvenuta durante il bombardamento di una scuola a Minab.

Il quinto capo d’accusa denuncia l’autorizzazione di raid letali nei Caraibi e nel Pacifico contro presunte imbarcazioni di narcotrafficanti, costati la vita a oltre 200 persone senza un regolare processo. Subito dopo, la sesta imputazione si sposta sul fronte interno, contestando una ritorsione politica ai danni del senatore democratico Mark Kelly, finito nel mirino del Pentagono per aver esortato le truppe a non eseguire ordini ritenuti incostituzionali.

Infine, gli ultimi due addebiti passano al setaccio i casi geopolitici più estremi. Il settimo punto dell’atto d’accusa si concentra sul blitz clandestino “Absolute Resolve”, l’operazione occulta che ha portato alla cattura e al trasferimento forzato dal Venezuela del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores.

Il documento si chiude poi con l’ottavo e ultimo capo d’imputazione incentrato sulla campagna aeronavale “Operation Rough Rider” contro i ribelli Houthi in Yemen; un intervento condotto a fianco della Gran Bretagna che l’accusa ritiene illegittimo, poiché sferrato in assenza di una minaccia imminente per gli Stati Uniti e senza la necessaria e preventiva notifica al Congresso.

Rompendo un silenzio stampa durato sei mesi, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha liquidato la mozione dal Pentagono come “una farsa e un palese atto di sabotaggio politico ideato da oppositori sconfitti”. Sulla stessa linea il Vicepresidente JD Vance, che pur riconoscendo il peso elettorale del conflitto mediorientale, ha definito “assurda e priva di basi giuridiche” l’ipotesi di un reato da impeachment.

Dal canto suo, il Presidente Donald Trump ha blindato il capo del Pentagono via Truth Social, esultando per l’esito del voto della Camera e dichiarando:

“Pete ha svolto un lavoro eccezionale, merita unvoto “A+”. Questa farsa proceduralmente scorretta si è rivelata una totale assoluzione per un grande patriota americano, mentre il promotore della mozione ha dimostrato solo di essere un grande perdente”.

Di contro, la leadership dei Democratici alla Camera ha accusato i Repubblicani di aver cinicamente insabbiato il caso per ragioni di opportunità politica, denunciando il rinvio in commissione come un espediente per evitare che il Segretario risponda della violazione esplicita delle prerogative costituzionali del Congresso.

Un rinvio che anticipa lo scontro di gennaio

Per capire la portata di questo voto bisogna chiarire un punto tecnico fondamentale: la Camera non ha “assolto” Pete Hegseth, ma ha semplicemente deciso di rinviare la mozione d’impeachment alla Commissione Giustizia. Invece di fare un processo pubblico immediato in aula, i Repubblicani hanno spedito le carte in una commissione da loro controllata. Questa mossa blocca tutto l’iter ed evita che il capo del Pentagono venga rimosso adesso, salvando l’amministrazione da un terremoto politico nel bel mezzo delle tensioni internazionali.

Questa protezione politica è destinata a durare pochissimo, poiché i dati delle ultime elezioni di metà mandato indicano che a gennaio i Democratici prenderanno ufficialmente in mano la maggioranza della Camera. Non appena si insedierà il nuovo Congresso, l’opposizione otterrà la presidenza di tutte le commissioni chiave e riaprirà immediatamente il dossier contro Hegseth.

Il fatto che l’attacco sia nato da un repubblicano, Thomas Massie, dimostra che la linea militare del Pentagono non ha più l’appoggio di tutto il centrodestra. Hegseth è stato salvato ma i malumori interni restano forti.

Inoltre da gennaio la catena di comando americana rischia il blocco: il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti guiderà le forze armate con l’appoggio di Trump, ma ogni sua mossa sarà ostacolata e messa sotto esame dal nuovo Congresso a maggioranza democratica.

Salvando la poltrona del capo del Pentagono, la Casa Bianca ha evitato un vuoto di potere immediato, ma ha proiettato sull’intero esercito un’ombra di precarietà. Agli occhi degli alleati e degli avversari globali gli Stati Uniti mostrano oggi una pericolosa debolezza: una superpotenza militare la cui guida non è definita dalla solidità strategica, ma dalla vulnerabilità politica.

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