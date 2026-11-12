Dossier Ai

Il Cda di Nvidia pensa a come silurare il Ceo Huang

Spunta un'altra relazione clandestina. Musk è pronto a offrirgli un lavoro e la Cina tuona: "Pretesto per imporci un blocco tech"

di Paolo Diacono - 12 Novembre 2026

Piove sul bagnato in casa Nvidia: spunta una nuova relazione “clandestina” del Ceo Jensen Huang e il consiglio d’amministrazione della società starebbe pensando di silurarlo. Tutto questo mentre la Cina, che avrebbe messo sotto protezione Alice Huang, la presunta spia nonché amante del capo di Nvidia, accusa gli Stati Uniti di aver montato un caso per imporre un “blocco tecnologico” ai suoi danni. Insomma, c’è maretta (a dire poco) sugli scenari tech internazionali. E le Borse ne pagano il prezzo: l’Asia scivola e l’Europa zoppica.

Huang via da Nvidia?

La scoperta di un’altra relazione extraconiugale (che ha fatto perdere l’8% nell’after market al titolo) potrebbe costare carissimo a Huang, addirittura il posto da amministratore delegato nell’azienda di semiconduttori che ha creato e portato al successo. Come riporta Bloomberg, il Cda di Nvidia starebbe pensando a fare ciao-ciao al chiacchierato Ceo. Non rimarrebbe mica senza lavoro, Huang. Elon Musk è pronto ad accoglierlo in X: “Assumerlo sarebbe un onore”. E gli risolverebbe non pochi problemi in materia di chip e semiconduttori.

La rabbia del Dragone

In tutto questo bailamme, Pechino è furiosa. Non ci sta a passare per la nuova Spectre. E la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning parla apertamente di un “pretesto per imporre blocco tecnologico alla Cina”. Ogni accusa di spionaggio è rispedita al mittente. “Il progresso tecnologico della Cina è guidato dall’innovazione indipendente e da una cooperazione aperta. Gli Stati Uniti – ha affermato la portavoce – dovrebbero smettere di inventare simili narrazioni su spie come pretesto per imporre un blocco tecnologico”.

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