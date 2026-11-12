Attualità

L’Ai fa la spesa, ma soltanto con il nostro portafogli

L'algoritmo può consigliare la ricetta e riempire il carrello, ma l'ultimo clic alla cassa resta un diritto umano

di Daniel Walker - 12 Novembre 2026

I dati emersi oggi dal Forum Retail raccontano una rivoluzione a metà, circa la spesa fatta grazie all’Ai. Appena il 17% degli italiani si dichiara davvero pronto ad affidare all’intelligenza artificiale l’acquisto del tutto autonomo dei prodotti. Insomma, l’algoritmo va benissimo per curiosare tra gli scaffali virtuali, ma quando arriva il momento di strisciare la carta di credito freniamo decisi.

Ai e consumi, quale è la verità?

Una prudenza che sembra stonare con i numeri diffusi a ottobre da Boston Consulting Group, secondo cui l’Italia vanta un’affinità da record con l’Ai, considerata la seconda fonte d’informazione più fidata in assoluto, persino prima di amici e parenti.

Come si spiega questo apparente cortocircuito?

La risposta è molto più semplice e umana di quanto si creda. Amiamo l’algoritmo quando veste i panni del brillante personal shopper digitale. Ci piace fargli scovare l’offerta migliore, confrontare le recensioni e suggerire l’abito perfetto oppure la spesa quotidiana. Lì la fiducia è massima.

Il confine netto scatta però quando la tecnologia tenta di passare dal ruolo di consigliere a quello di esecutore finale.

Consegnare il nostro borsellino a un software spaventa ancora tutti. L’incertezza economica spinge i consumatori a mantenere un controllo rigoroso sul budget familiare. Inoltre, l’atto dello shopping conserva un valore emotivo e gratificante a cui non intendiamo rinunciare.

Il confronto tra le due notizie svela così un’altra lettura dell’identikit del consumatore moderno. Aperto alla tecnologia, ma geloso della propria autonomia finanziaria. L’algoritmo può consigliare la ricetta e riempire il carrello, ma l’ultimo clic alla cassa resta un diritto umano. L’Ai guida le scelte, ma la firma finale parla sempre e solo la nostra lingua.