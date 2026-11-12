Politica

Grande Fratello Quirinale: chi perde a Palazzo Chigi vince un Presidente

di Eleonora Manzo - 12 Novembre 2026

Dimentichiamo le vecchie liturgie della politica, i tavoli programmatici e i patti di coalizione scritti con il bilancino. L’ultima trovata firmata da Rocco Casalino scaraventa il dibattito della sinistra direttamente nel campo dell’intrattenimento di serie B.

La proposta di Rocco Casalino per le primarie del Campo Largo

L’ex portavoce di Giuseppe Conte, oggi editore con ambizioni da fine pensatore strategico, ha partorito un editoriale che ridefinisce i confini del ridicolo politico. La tesi è di una linearità imbarazzante. Per evitare che le primarie del Campo Largo finiscano in rissa, serve un premio di consolazione. Chi vince la gara dei gazebo si prende la candidatura a Palazzo Chigi, chi la perde riceve come risarcimento le chiavi della trattativa per il Quirinale. Tu perdi, io ti dò il Colle.

Primarie del Campo Largo: il Quirinale come premio di consolazione

Siamo davanti alla totale transizione della politica verso le logiche dell’eliminazione al televoto, dove chi viene cacciato dalla porta rossa del gradimento popolare trova la scorciatoia per rientrare dal portone principale dello Stato.

La proposta di Casalino, d’altronde, tradisce una deformazione professionale mai del tutto superata a quanto pare: applicare al destino della Repubblica lo stesso identico meccanismo compensativo dei reality show in cui ha esordito. Lì si rimediava un gettone di presenza in studio dopo l’esclusione, qui si offre l’arbitrato sulla più alta carica della nazione per calmare i leader frustrati. Una dinamica da assemblea di prima media in cui, pur di non far piangere il secondo arrivato, gli si assegna d’ufficio la gestione della cassa delle gite e delle merendine.

Schlein e Conte, le tensioni nel Campo Largo

Il dato politico che emerge da questo grottesco suggerimento è però un altro, ben più profondo e impietoso: lo stato di totale sbando in cui versa il campo largo. Se persino chi fino a ieri dettava i tempi della comunicazione contiana avverte il bisogno disperato di blindare l’alleanza con un simile baratto preventivo, significa che la fiducia reciproca tra Elly Schlein e Giuseppe Conte è ormai prossima allo zero termico. È l’ammissione definitiva che, senza un mercato delle vacche istituzionale pianificato a tavolino, questo cartello elettorale imploderebbe al primo accenno di vera competizione interna.

Il Quirinale al centro della polemica politica

Ciò che tuttavia lascia sbigottiti, e che trasforma la farsa in un piccolo dramma, è lo svilimento sistematico delle istituzioni. Ridurre il Quirinale, simbolo dell’unità nazionale, l’organo supremo di garanzia costituzionale, a una fiche da scambiare sul tavolo verde dei perdenti significa ignorare i fondamentali dell’educazione civica. Il Capo dello Stato viene trattato alla stregua di un premio di consolazione, una pezza d’appoggio per regolare le liti condominiali di un progressismo perennemente in crisi d’identità.

Centrodestra e Campo Largo: due strategie a confronto

In tutto questo, a Palazzo Chigi e dintorni si registra un silenzio che è tutto un programma. Il centrodestra, conscio del regalo inaspettato, non ha nemmeno bisogno di alzare la voce. La maggioranza acquista terreno e credibilità senza muovere un dito, semplicemente limitandosi a trattare le istituzioni con la dignità e il rispetto che meriterebbero sempre. I leader del governo evitano persino di montare il polverone politico, lasciando che lo sfondone si commenti da solo.

Una signorilità tattica che evidenzia, per contrasto, l’abissale differenza di stile: a parti invertite, per una gaffe di tale portata costituzionale, le opposizioni avrebbero già tirato fuori i megafoni, occupato le piazze e gridato all’attentato alla democrazia.

Oggi invece la destra si gode lo spettacolo in silenzio, consapevole che al Campo Largo, per perdere le elezioni, basta e avanza la sua stessa penna.

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