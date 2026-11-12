Esteri

Chip fantasma di Nvidia finiti in un ateneo militare cinese: il giallo che agita Washington

Due processori H200 soggetti alle restrizioni statunitensi sono arrivati a una delle università più vicine alla difesa cinese

di Ernesto Ferrante - 12 Novembre 2026

C’è una traccia che compare per poche ore nei registri pubblici di un’università cinese e poi svanisce. Ma abbastanza a lungo da raccontare una storia che inquieta Washington. Al centro ci sono due chip Nvidia H200, tra i più avanzati al mondo per l’intelligenza artificiale, acquistati dall’Università Politecnica del Nord-Ovest di Xi’an, uno degli atenei che fanno parte dei cosiddetti “Sette figli della difesa nazionale”, il gruppo di istituzioni accademiche incaricate di sostenere la ricerca strategica e militare della Repubblica Popolare. La vicenda emerge da alcuni documenti di approvvigionamento comparsi online e successivamente rimossi. Una sequenza di eventi che, nel pieno della guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, assume i contorni di una vera spy story industriale.

La traccia che porta a Xi’an

Secondo documenti visionati dall’AFP, l’università ha acquistato il 21 ottobre due processori H200 per 874.700 yuan attraverso la società Shaanxi Bosuan Network Technology, senza passare direttamente da Nvidia. Un secondo ordine, datato 4 settembre, mostra l’acquisto di altri due chip H200 destinati alla facoltà di cybersicurezza per circa 796 mila yuan. Entrambi i file risultavano consultabili sui portali dell’ateneo prima di sparire. Non è chiaro quando siano stati rimossi né chi abbia disposto la cancellazione. Ma la loro breve apparizione è stata sufficiente a sollevare interrogativi su come componenti tecnologici soggetti a rigide restrizioni statunitensi siano riusciti a raggiungere una delle istituzioni più sensibili del sistema accademico cinese.

I processori proibiti

I chip H200 rappresentano una delle tecnologie più avanzate sviluppate da Nvidia per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale e per il calcolo ad alte prestazioni. Proprio per il loro valore strategico rientrano nei controlli sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti, che limitano l’accesso della Cina ai semiconduttori di ultima generazione. L’Università Politecnica del Nord-Ovest non è un cliente qualunque. L’ateneo di Xi’an appartiene infatti al gruppo dei “Sette figli della difesa nazionale”, università incaricate di sostenere la ricerca in settori chiave per la sicurezza nazionale cinese e tradizionalmente legate all’industria militare e all’Esercito Popolare di Liberazione. Washington osserva da anni con particolare attenzione queste istituzioni. Per le autorità americane l’accesso a chip di fascia alta da parte di organismi coinvolti nella ricerca strategica potrebbe accelerare lo sviluppo di tecnologie dual use, utilizzabili sia in ambito civile sia militare.

Proprio per questo il percorso seguito dagli H200 assume un’importanza centrale. I processori non risultano acquistati direttamente dal produttore statunitense, ma da una società cinese che avrebbe agito come intermediario. Un dettaglio che evidenzia le difficoltà incontrate dagli Stati Uniti nel far rispettare a livello globale il regime di controlli sulle tecnologie avanzate.

L’ombra lunga della nuova guerra fredda tecnologica

Il caso arriva in un momento particolarmente delicato per Nvidia, diventata il simbolo della corsa mondiale all’intelligenza artificiale e, allo stesso tempo, uno degli epicentri dello scontro tra Washington e Pechino. A rendere il quadro ancora più torbido contribuiscono le indiscrezioni emerse negli Stati Uniti sui rapporti del CEO di Nvidia, Jensen Huang, finite sotto i riflettori mediatici e politici. Sebbene le accuse e le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni restino oggetto di verifiche indipendenti, il clamore ha ulteriormente alimentato il dibattito americano sulle relazioni tra il gigante dei chip e il mercato cinese.

Al di là delle polemiche, la vicenda degli H200 comparsi e poi scomparsi dai registri dell’università di Xi’an racconta in un certo senso che la nuova guerra fredda non si combatte soltanto nei laboratori di ricerca o nelle cancellerie diplomatiche. Si gioca anche lungo le rotte opache dei semiconduttori, tra intermediari, documenti cancellati e tecnologie che continuano a sfuggire ai confini imposti dalla geopolitica.

La reazione della Cina

Pechino ha accusato gli Stati Uniti di utilizzare false accuse di spionaggio come pretesto per imporre un “blocco” tecnologico alla Cina. “Il progresso tecnologico della Cina è guidato dall’innovazione indipendente e dalla cooperazione aperta. Gli Stati Uniti dovrebbero smetterne di inventare queste storie di ‘spionaggio’ come pretesto per imporre un blocco tecnologico”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning durante una conferenza stampa.

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