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Manutenzione caldaie, le regole per evitare multe

Tutti gli interventi devono essere registrati nel libretto d'impianto ed eseguiti esclusivamente da ditte abilitate

di Giorgio Brescia - 12 Novembre 2026

Con l’arrivo del freddo, revisionare la caldaia prima dell’accensione dei termosifoni è un obbligo di legge. L’Unione Nazionale Consumatori evidenzia che trascurare i controlli espone a severi rischi di sicurezza e a sanzioni amministrative.

Manutenzione caldaie, cosa fare

La normativa di riferimento distingue due controlli differenti. Quello della manutenzione ordinaria riguarda la pulizia del bruciatore e dei circuiti. Le sue scadenze sono indicate nel libretto del produttore e sono generalmente annuali.

Il controllo di efficienza energetica – “bollino blu”- misura invece le emissioni di scarico e la sicurezza generale. È obbligatorio ogni 4 anni per impianti a metano o gpl sotto i 100 kW e ogni 2 anni per caldaie a gasolio o pellet.

Le multe

Tutti gli interventi devono essere registrati nel libretto d’impianto ed eseguiti esclusivamente da ditte abilitate iscritte alla Camera di Commercio.

Per le caldaie autonome la responsabilità ricade sull’occupante della casa. Per gli impianti centralizzati spetta all’amministratore condominiale.

Le multe sono pesanti. Il responsabile dell’impianto che non effettua i controlli rischia una sanzione da 500 a 3.000 euro. Il manutentore che non redige e invia il rapporto di controllo rischia da 1.000 a 6.000 euro.

Attenzione alle truffe

Segnalati dall’Unc finti tecnici che si presentano senza preavviso a casa dei cittadini con lo scopo di realizzarvi furti e rapine, come accaduto ad esempio a Torino a danno di anziani.