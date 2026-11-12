Poste, risultati record e la rete con quella di Tim
L'intento dichiarato, realizzare la principale piattaforma di connessione italiana potenziata dall’intelligenza artificiale
Poste Italiane continua a registrare risultati da record, confermando un momento di forma straordinario lungo i primi nove mesi dell’anno. La crescita del Gruppo appare solida in tutte le sue aree di attività, sostenuta da una forte spinta commerciale e da una continua attività di razionalizzazione dei costi operativi.
Poste, i risultati
A commentare questo percorso è l’ad. Matteo Del Fante sottolinea con soddisfazione l’andamento dei primi nove mesi. E’ stato caratterizzato da ricavi in aumento a 10,2 miliardi di euro e da un risultato operativo in decisa espansione.
Nel dettaglio dei conti societari, spicca il dato sui profitti. «L’utile netto Adjusted ha raggiunto 1,8 miliardi di euro» ed evidenzia il nuovo modello di servizio commerciale operativo sul territorio.
In primo piano il rigore sui costi e una dinamica capace di conquistare la fiducia dei clienti e di rafforzare la gestione delle attività investite.
Ma lo sguardo di Poste Italiane è rivolto soprattutto verso le nuove prospettive industriali di crescita.
Con la recente integrazione di Tim, l’attenzione si concentra sulla creazione di valore attraverso l’unione della capillarità della rete fisica e digitale di Poste con le infrastrutture tecnologiche di Tim.
L’intento dichiarato, realizzare la principale piattaforma di connessione italiana potenziata dall’intelligenza artificiale.
Forti dei traguardi raggiunti nei nove mesi, i vertici confermano la propria guidance rivista al rialzo per l’esercizio 2026, che prevede «un utile netto Adjusted di € 2,3 miliardi».
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