Sparatoria all’Università del South Carolina: due morti

Sangue al college: l'istituto in lockdown da ore, i fatti a Orangeburg

di Maria Graziosi - 13 Febbraio 2026

Sparatoria all’università del South Carolina, il bilancio è di due morti e un ferito. Lo ha rivelato al Cbs citando lo stesso istituto accademico. L’università ha proclamato lo stato di lockdown “in seguito alla segnalazione di una sparatoria in un appartamento del complesso residenziale per studenti Hugine Suites”. Il college resta in lockdown. Sul posto le forze dell’ordine, per il momento non si hanno notizie ulteriori. Né sulla dinamica dei fatti e nemmeno sull’identità di vittime e assalitore.

Sparatoria all’università del South Carolina

Il provvedimento di lockdown è stato emesso alle 21.15 ora locale. Il college si trova nella cittadina di Orangeburg. Le lezioni per la giornata di oggi, venerdì 13 febbraio, sono state ovviamente annullate. La situazione è in divenire e le notizie sulla sparatoria all’università del South Carolina arrivano alla spicciolata. Si tratta dell’ennesimo fatto di sangue che coinvolge istituti scolastici e accademici. Una ferita aperta in un Paese, come gli Stati Uniti d’America, dove il tema è diventato preoccupazione vera, reale, per milioni di famiglie che mandano i figli a scuola o al college.

Il precedente in Canada

Solo qualche giorno fa, prima dell’Università del South Carolina, un’altra sparatoria aveva insanguinato il Canada. I fatti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica. Quando una persona ha aperto il fuoco in una scuola secondaria uccidendo almeno dieci persone e ferendone altre 27. Dopo l’attacco, si sarebbe tolta la vita. Lasciando, dietro di sé, una scia di sangue e violenza inaccettabile. Così come accaduto ieri sera negli Stati Uniti. Un incubo che continua.