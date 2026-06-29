Radio Italia Live – Il Concerto conquista Palermo con tante star

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In 47 mila persone hanno affollato il lungomare per il live

di Askanews - 29 Giugno 2026

Palermo, 29 giu. (askanews) – Grande successo ieri al Foro Italico di Palermo per l’edizione 2026 di Radio Italia Live – Il Concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, realizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo. 47 mila persone hanno affollato il lungomare del capoluogo siciliano, trasformandolo in una grande festa della musica italiana.

Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, si sono alternati Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Ernia, Fedez , Francesco Gabbani, Irama, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari e Sal Da Vinci . A loro si è aggiunto, per Radio Italia Trend x Spotify, Samurai Jay, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, energia e grandi performance live, con la suggestiva cornice del mare di Palermo a fare da sfondo.

La conduzione è stata affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi, che hanno accompagnato il pubblico durante tutta la serata. L’anteprima dell’evento è stata condotta da Luca Ward, che ha inoltre introdotto dal vivo gli artisti sul palco. La sigla dell’evento è stata eseguita live da Saturnino.

Ancora una volta Radio Italia Live – Il Concerto ha confermato la sua capacità di unire migliaia di persone in un’unica grande celebrazione della musica italiana dal vivo, portando in scena alcuni dei protagonisti più amati del panorama musicale nazionale e regalando a Palermo una serata di festa e condivisione.