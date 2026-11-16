Meteo

Maltempo sull’Italia: allerta gialla della Protezione Civile in dieci regioni e nubifragi al Centro-Sud

Previste in settimana precipitazioni sul Tirreno e sul Nord-Est, in attesa di un miglioramento nel weekend

di Giorgio Brescia - 16 Novembre 2026

Una nuova intensa perturbazione atlantica sta attraversando l’intera Penisola. L’Italia è attraversata da piogge diffuse, forti temporali e un generale calo termico su gran parte del territorio nazionale.

Maltempo: in quali regioni?

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali, idrogeologico e idraulico che interessa dieci regioni italiane. Con il Lazio la Campania, la Toscana, e l’Umbria. Nell’elenco anche l’Umbria, l’Emilia-Romagna, le Marche, l’Abruzzo, la Calabria, il Molise e la Basilicata.

Le criticità più marcate si registrano lungo il versante tirrenico e nelle zone interne dell’Appennino. Nelle prime ore del mattino un violento nubifragio si è abbattuto su Roma, provocando la caduta di alberi e allagamenti nei quartieri della Capitale.

Un quadro critico

In Toscana la situazione appare complessa a causa di grandinate, intense raffiche di vento e trombe d’aria. Eventi che hanno spinto diverse amministrazioni locali a disporre la sospensione cautelativa delle attività didattiche e la chiusura degli spazi pubblici.

Nel corso della giornata, il fronte temporalesco ha raggiunto la Campania, dove si segnalano elevati accumuli pluviometrici e disagi alla viabilità.

Le indicazioni fornite dalle autorità sottolineano che il rischio idrogeologico è legato alla possibilità di frane, smottamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua.

L’allerta gialla non comporta automaticamente la chiusura delle scuole. Ogni decisione rimane affidata ai singoli Comuni tramite apposite ordinanze sindacali.

Secondo le previsioni meteo, le correnti oceaniche continueranno a determinare una marcata variabilità atmosferica per gran parte della settimana. Previste precipitazioni sul Tirreno e sul Nord-Est, in attesa di un miglioramento nel fine settimana.

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