Meteo

Italia divisa in due, neve e mareggiate al Nord, bagno e tintarella al Sud

L'incontro tra correnti fredde occidentali e richiami d'aria calda subtropicale crea un forte divario termico lungo lo Stivale

di Marzio Amoroso - 20 Novembre 2026

L’Italia vive una netta spaccatura climatica. Una perturbazione nord-atlantica colpisce il Centro-Nord con pioggia, neve e mareggiate. Al Sud arrivano invece correnti calde che regalano temperature quasi estive e giornate da spiaggia.

Maltempo al Centro-Nord tra neve, vento e mareggiate

La fase più intensa del maltempo si sta attenuando. Oggi resta una tregua temporanea con schiarite, in attesa di un nuovo peggioramento domenica. La Protezione Civile mantiene l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su Emilia-Romagna, Umbria e Campania. Nelle ore scorse non sono mancate criticità, con allagamenti e frane in lucchesia e raffiche fino a 120 km/h in Abruzzo. Le precipitazioni nevose hanno imbiancato le Dolomiti bellunesi fino a 20 cm oltre i 1.300 metri. Oggi le nevicate continueranmo sui confini alpini centro-occidentali dai 1.000 ai 1.600 metri. Il vento forte di libeccio soffia con raffiche tra 45 e 60 km/h. Il Mar Ligure e il Tirreno restano agitati o molto mossi, con onde fino a 2,5 metri e mareggiate lungo le coste esposte. Le massime al Nord si fermano tra 12 e 17 °C, con nebbie mattutine in Val Padana. Al Centro i valori oscillano invece tra 15 e 20 °C.

Caldo anomalo al Sud e bagno a Mondello

Al Sud e sulle isole lo scenario assomiglia più è quello di tarda estate che a fine novembre. A Palermo i termometri hanno sfiorato i 25 °C, con punte ancora più alte nell’entroterra siciliano. Molti residenti e visitatori hanno così scelto Mondello per prendere il sole e fare il bagno fuori stagione. L’acqua del mare si aggira intorno ai 20,3-20,4 °C grazie alla lenta dispersione termica del Tirreno meridionale. Oggi sono attese massime tra 21 e 24 °C con cielo poco nuvoloso.

Perché accade e cosa aspettarci nel weekend

Questo contrasto nasce dall’incontro tra correnti atlantiche e richiami d’aria calda verso il basso Mediterraneo. Sabato la stabilità prevalerà su gran parte del Paese. Da domenica una nuova perturbazione riporterà piogge al Nord, temporali intensi tra Toscana e Lazio e un calo termico generalizzato.

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