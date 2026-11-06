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Starting Finance, a Milano la settima edizione dello SFIM dedicato ai giovani

di Redazione - 6 Novembre 2026

(LaPresse) Seconda giornata al Superstudio Village di via Negrotto, a Milano, per la settima edizione dello Starting Finance Investment Meeting (SFIM), l’evento dedicato all’educazione economico-finanziaria dei giovani organizzato da Starting Finance, che oggi ha visto gli interventi di Carlo Cottarelli, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e di Guido Brera. “Siamo arrivati alla settima edizione e Milano ci regala sempre grandi soddisfazioni – ha spiegato Marco Scioli, fondatore e CEO di Starting Finance – È la seconda volta che facciamo due giorni e al secondo giorno c’è addirittura più partecipazione del primo”, ha aggiunto, sottolineando che “nonostante la pioggia, nonostante le difficoltà, c’è veramente tanta voglia di imparare e parlare di queste tematiche”. “Abbiamo avuto più di 13.000 registrazioni nella due giorni, contiamo di avere più di 6.000 presenti”. L’obiettivo è parlare di economia, finanza e innovazione e dell’importanza “di saper gestire i propri risparmi e i propri investimenti in un paese dove siamo penultimi in Europa”. Tra gli ospiti delle due giornate Scioli ha citato anche il fondatore di Bending Spoons Luca Ferrari, Elsa Fornero, Giovanni Tamburi di TIP e Paolo Basilico, “grandi professionisti dell’economia e della finanza italiana”. Sulla community è intervenuto Edoardo Scirè, responsabile editoriale di Starting Finance: “Starting Finance oggi è una realtà che riesce a raggiungere sui social oltre 90 milioni di visualizzazioni al mese di giovani interessati al mondo dell’economia e della finanza”. Starting Finance, ha aggiunto Scirè, “continuerà nei prossimi anni ad allargarsi sempre di più” per raggiungere le persone “che altrimenti si sentono veramente allontanate e senza strumenti per affrontare un mondo sempre più complesso”. Le disuguaglianze, ha concluso, “vanno colmate prima di tutto con l’educazione finanziaria”.