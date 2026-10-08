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Lutto nel volley: addio a Stefania Corna

La scomparsa dell'atleta, il lutto della pallavolo

di Maria Graziosi - 8 Ottobre 2026

Il mondo della pallavolo è in lutto: è morta a soli 35 anni la giocatrice Stefania Corna. Una carriera da palleggiatrice, aveva giocato anche in serie A1 calcando i parquet di mezza Italia. Origini bergamasche, Corna era cresciuta sportivamente nella Foppapedretti. Poi aveva spiccato il volo. Da Milano fino a Parma, e poi a Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari fino ad approdare a Scandicci. Nel suo palmares anche importanti esperenzie in azzurro. È stata campionessa europea nella categoria juniores per ben due volte, nel 2006 e nel 2008. L’esordio con la maglia della Nazionale seniores al Montreux Volley Masters il 7 giugno 2011 (Italia-Cuba 1-3). Ha inoltre militato nelle stagioni 2005/06 e 2006/07 nel Club Italia.

Il lutto Fipav per Stefania Corna

Il Presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il Segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV hanno espresso il loro cordoglio e in una nota si sono uniti “al dolore della famiglia di Stefania, inviando sentite condoglianze”. I funerali avranno luogo nella Chiesa San Giorgio in Boltiere, in provincia di Bergamo, nella mattinata di venerdì 9 ottobre alle ore 10:00.

L’addio del club

“Ci sono notizie che non vorremmo mai dover raccontare. La Savino Del Bene Volley piange la prematura scomparsa di Stefania Corna, che nel corso della sua carriera ha indossato anche la maglia di Scandicci, lasciando un ricordo che oggi torna ancora più forte”, si legge nella nota che esprime il cordoglio del club toscano”. Che si conclude con la commozione e il saluto: “Una notizia che colpisce profondamente tutto il mondo della pallavolo e anche la nostra famiglia. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che hanno condiviso con Stefania un pezzo di vita e di campo. Ciao Stefania, sarai sempre parte anche della nostra storia”.