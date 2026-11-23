Attualità

L’ultimo valzer in rosso di Bagnaia con la Ducati

Il sipario cala sul capitolo più glorioso del recente motociclismo italiano

di Giorgio Brescia - 23 Novembre 2026

Dopo otto anni straordinari, 31 vittorie e due titoli mondiali nel 2022 e 2023, si chiude l’era di Francesco “Pecco” Bagnaia in Ducati. Un divorzio ufficiale che scuote le fondamenta della MotoGP e ridisegna la griglia di partenza. Dal 2027 il pilota torinese vestirà i colori dell’Aprilia Racing, lasciando il posto sulla Desmosedici a Pedro Acosta al fianco di Marc Márquez.

Pecco: “Ti ho amata follemente”. A chi lo dice?

Tra Borgo Panigale e il campione tricolore qualcosa si è incrinato. E così, alla vigilia del Gran Premio conclusivo di Valencia, Bagnaia ha affidato ai social un commovente messaggio d’amore alla moto che lo ha reso grande.

«Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno- scrive-. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te».

Chi è stato il pilota più vincente con la rossa?

Pecco lascia da pilota più vincente della storia Ducati nella classe regina. E’ l’uomo che ha riportato l’iride a Bologna a quindici anni dalle imprese di Casey Stoner. Ora lo attende una sfida tutta italiana a Noale accanto a Marco Bezzecchi.

Ma prima c’è da compiere un’ultima impresa a Valencia. Stringere i denti dopo l’infortunio al piede e regalare ai tifosi una “Last Dance” da leggenda. Il sipario cala sul capitolo più glorioso del recente motociclismo italiano.