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Stretta Ue sugli influencer, ecco cosa cambierà

Per piattaforme e brand che violeranno le norme, le sanzioni saranno pesantissime: fino al 6% del fatturato globale annuo e indagini dirette da parte della Commissione

di Daniel Walker - 11 Novembre 2026

Il feed scorre, il consiglio sembra quello di un amico sincero, dietro lo schermo si nasconde spesso un contratto da migliaia di euro. Per anni il mondo dell’influencer marketing ha prosperato in una zona grigia fatta di pubblicità occulta e raccomandazioni “spontanee”. Ora, però, Bruxelles dice basta.

Stretta Ue sugli influencer

Con il nuovo Digital Fairness Act presentato dalla Commissione Europea, la stretta sui contenuti promozionali non dichiarati diventa realtà. Nel passato, le scritte in miniatura mimetizzate tra decine di hashtag. D’ora in poi creator e influencer dovranno segnalare immediatamente la natura commerciale dei post con diciture esplicite come «pubblicità» o «collaborazione commerciale».

La normativa va oltre il singolo post sponsorizzato. Il pacchetto di misure dichiara guerra ai cosiddetti dark patterns. Sono le trappole digitali progettate per spingere ad acquisti compulsivi o simulare una falsa urgenza nei prodotti. E proibisce gli annunci personalizzati diretti ai minori.

Per piattaforme e brand che violeranno le norme, le sanzioni saranno pesantissime: fino al 6% del fatturato globale annuo e indagini dirette da parte della Commissione.

Spazio a più fiducia

Come sottolineato dal commissario Ue Michael McGrath, l’obiettivo non è frenare chi fa impresa online. Serve impedire che la si faccia manipolando la fiducia degli utenti.

Con un risparmio stimato per i consumatori europei di 13,7 miliardi di euro all’anno, l’era della persuasione invisibile sui social network sembra arrivare ufficialmente al capolinea.

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