Tajani: “Banche non sono nemico, abbiamo evitato tassa extraprofitti”

Askanews Video

Sacrifici mai piacevoli ma non si poteva fare diversamente

di Askanews - 13 Novembre 2026

Forlì, 13 nov. (askanews) – “Io non considero le banche un pericoloso nemico, anzi sono imprese che servono alla crescita del Paese”. Lo ha detto il vice premier forzista e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Festival dell’Economia sociale a Forlì, rispondendo a una domanda sulle critiche alla manovra dell’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, che giovedì ha parlato di politiche sudamericane da parte del governo Meloni.

“Abbiamo evitato che ci fossero delle tasse sugli extraprofitti grazie all’impegno di Forza Italia”, ha rivendicato Tajani, “Non è passato il principio del tassare gli extraprofitti come si era pensato in passato e questo già è un successo di principio”.

“Purtroppo abbiamo una situazione molto complicata, abbiamo allargato la richiesta di sostegno anche al settore energetico, non soltanto al settore bancario e assicurativo. Abbiamo cercato di fare in modo che chi aveva ottenuto di più potesse sostenere l’economia del Paese. Io mi auguro che questo non accada più”, ha aggiunto. “I sacrifici non sono mai piacevoli ma dobbiamo tenere conto che l’Italia in questo momento vive difficoltà legate alla questione internazionale”. E ancora: “Comprendo che possa esserci qualcuno che non è contento, però non si poteva fare diversamente. Lo dice uno che si è sempre esposto per difendere un settore importante della nostra economia”.

Secondo il vice premier, l’Italia sta superando le difficoltà “meglio di altri Paesi perché c’è stabilità, basta vedere l’interesse che viene dato ai titoli di Stato degli altri Paesi rispetto a quelli italiani. Il titolo di Stato francese ottiene più interessi perché evidentemente l’Italia è considerata più solida. Abbiamo rimesso i conti in ordine, tutti quanti si possono avvantaggiare di questo”. Tajani ha citato i dati sull’export, “molto confortanti: nei primi sei mesi di quest’anno è cresciuto del 4,7%, vuol dire che ci stiamo avvicinando all’obiettivo dei 700 miliardi alla fine del prossimo anno”, e la crescita dell’occupazione, con “1.200.000 posti in più in un contesto internazionale con due guerre ai confini dell’Europa, una delle quali ha portato di fatto alla chiusura dello stretto di Hormuz con danni enormi per il costo dell’energia”. “Abbiamo fatto il decreto bollette per reagire e io credo che il governo abbia fatto un buon lavoro per cercare di tutelare gli interessi di tutti i cittadini, compresi gli interessi delle imprese, comprese le imprese bancarie”, ha sottolineato.

Infine la Exit tax: “Grazie all’impegno di Forza Italia abbiamo avviato una revisione della proposta, al fine di impedire che possano essere scoraggiati investitori a venire in Italia. Anche il ministro Giorgetti oggi si è detto favorevole ad una revisione, questo lo considero un fatto positivo anche per il mondo finanziario”.