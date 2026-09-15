“Tale e quale show” di mercoledì, nuova giuria e debutto con Fazio

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Carlo Conti: uno dei cast più belli delle ultime edizioni

di Askanews - 15 Settembre 2026

Roma, 15 set. (askanews) – Torna dal 23 settembre in prima serata su Rai1 “Tale e quale show”. Alla guida sempre Carlo Conti ma la grande novità di questa 16esima edizione è la messa in onda il mercoledì al posto del venerdì. Giuria rinnovata: Alessandro Siani, Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini; ci sarà di nuovo un quarto giudice a rotazione e nella prima puntata, ha annunciato Conti, sarà Fabio Fazio, che poi sarà suo competitor il mercoledì sera con “Il tavolo di Che tempo che fa”: “Questo a dimostrare che tra noi non c’è rivalità ma solo grande amicizia” ha detto il conduttore. “Credo sia uno dei cast più belli delle ultime edizioni” ha detto Conti, presentando i 12 pronti a mettersi in gioco in esibizioni e imitazioni di cantanti e idoli musicali. Da Paola Perego a Maddalena Corvaglia. “La butto lì, prima o poi vorrei interpretare un uomo, per tutti quelli secondo cui ho una voce un po’ maschile”….

E ancora Roberta Morise, Selma, Jasmine Carrisi e Anna Pettinelli, che sulle sue performance ha anticipato: “Volevo fare qualcosa che gli altri non hanno mai fatto, spazieremo dalla musica anni ’80, 90, 2000, come verrà non lo so, io mi sono buttata perché voglio divertirmi e lo farò”.

Inoltre, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. E tornano i duetti di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, coppia molto apprezzata dell’ultima edizione. “Posso affrontare chiunque con la stessa spregiudicata voglia di inventare, tanto non sono capace…. da solo non avrei il coraggio, solo con Gabriele posso, che è la parte folle di me” ha detto.

Sul cambio di programmazione Carlo Conti si è detto pronto alla sfida chiesta dalla Rai di incrementare l’intrattenimento di mercoledì, consapevole della concorrenza. E i giurati promettono scintille, soprattutto Malgioglio accanto a Elettra Lamborghini: “Dobbiamo far divertire, essere ironici, io voglio essere di una cattiveria incredibile, per la prima volta”.