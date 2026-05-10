TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Terza Tappa del Giro d’Italia
10 maggio da Plovdiv a Sofia 174 km
Sofia è una città che vive su più radici romane, ottomane, sovietiche, europee contemporanee. La tappa attraversa boulevard larghi, parchi, viali alberati e lo skyline dominato dalla cattedrale Aleksandr Nevskij. È una città che mescola spiritualità ortodossa, architetture monumentali e un’energia urbana giovane, fatta di mercati, caffè e quartieri creativi. Per i corridori è una tappa veloce, esposta al vento, con lunghi rettilinei e curve ampie. Un percorso che sixuramente animerà il Giro d’Italia.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.
Shopska Salata Un – piatto simbolo della cucina bulgara
Ingredienti per 4 persone:
- 4 pomodori maturi
- 2 cetrioli grandi
- 1 peperone verde
- 1 cipolla piccola
- 200 g di formaggio sirene (o feta come alternativa)
- Olio EVO
- Aceto di vino bianco
- Sale
- Prezzemolo fresco
Preparazione:
Taglia pomodori, cetrioli e peperone a cubetti regolari.
Affetta finemente la cipolla.
Mescola tutto in una ciotola ampia.
Condisci con olio, un filo di aceto e un pizzico di sale.
Completa con una grattugiata abbondante di sirene e prezzemolo tritato.
Servi fredda.
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