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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 10 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Terza Tappa del Giro d’Italia

10 maggio da Plovdiv a Sofia 174 km

Sofia è una città che vive su più radici romane, ottomane, sovietiche, europee contemporanee. La tappa attraversa boulevard larghi, parchi, viali alberati e lo skyline dominato dalla cattedrale Aleksandr Nevskij. È una città che mescola spiritualità ortodossa, architetture monumentali e un’energia urbana giovane, fatta di mercati, caffè e quartieri creativi. Per i corridori è una tappa veloce, esposta al vento, con lunghi rettilinei e curve ampie. Un percorso che sixuramente animerà il Giro d’Italia.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Shopska Salata Un – piatto simbolo della cucina bulgara

Ingredienti per 4 persone:

4 pomodori maturi

2 cetrioli grandi

1 peperone verde

1 cipolla piccola

200 g di formaggio sirene (o feta come alternativa)

Olio EVO

Aceto di vino bianco

Sale

Prezzemolo fresco

Preparazione:

Taglia pomodori, cetrioli e peperone a cubetti regolari.

Affetta finemente la cipolla.

Mescola tutto in una ciotola ampia.

Condisci con olio, un filo di aceto e un pizzico di sale.

Completa con una grattugiata abbondante di sirene e prezzemolo tritato.

Servi fredda.