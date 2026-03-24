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Tennis: Sinner batte Moutet e attende Michelsen

Lo sfidante statunitense ha avuto la meglio sul cileno Tabilo in tre set

di Redazione - 24 Marzo 2026

Jannik Sinner approda agli ottavi di Miami. Nella notte italiana il tennista azzurro ha battuto il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, nel terzo turno del Masters 1000 americano, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e dodici minuti.

Le fasi salienti del match tra Sinner e Moutet

Incontro in discesa fin dalle prime battute per Sinner, che firma un break dopo l’altro nel primo set trovando punti preziosi con il servizio. Meno agevole il secondo, dove Moutet ha cercato di variare il suo gioco per non dare riferimenti all’avversario, ma ha finito per perdere la battuta nel quinto game, permettendo all’azzurro di conquistare set e match.

Alex Michelsen sul cammino dell’italiano

Il tennista italiano sfiderà oggi, non prima delle 21 italiane, lo statunitense Alex Michelsen, che ha avuto la meglio sul cileno Tabilo in tre set. Sinner-Michelsen, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

Dopo aver conquistato il torneo di Indian Wells, Jannik Sinner insegue il secondo Masters 1000 consecutivo sul cemento di Miami. Il suo cammino di presenta più agevole in seguito all’inattesa eliminazione di Carlos Alcaraz.