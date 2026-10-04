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Torino

Tenta di uccidere la compagna che riesce a fuggire con la bimba. Lui muore lanciandosi nel vuoto

di Redazione -

Non erano mai state presentate denunce nei confronti di un uomo di 37 anni che in via Cervino a Torino  ha aggredito la compagna trentunenne. Ha cercato di ucciderla prima strangolandola e poi tentando di farla cadere dal balcone e quando è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno lui si è lanciato  dal balcone al decimo piano di un condominio in  Barriera di Milano. I carabinieri stanno indagando sulla morte dell’uomo e sul tentato femminicidio.

IL TORINESE.IT

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