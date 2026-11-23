Grande Tennis, ATP Finals: vince Alcaraz, è il Maestro
Carlos Alcaraz vince per la prima volta le Atp Finals. Ha battuto in finale Alexander Zverev per 6-2, 7-6 in due ore circa di gioco. Alcaraz è il terzo campione spagnolo alle Finals. E’ stato uno dei match più spettacolari degli ultimi anni.“È stata una settimana incredibile – ha dichiarato il vincitore – e qui a Torino possiamo sentire tutta la passione per il tennis. In Italia ci sentiamo speciali e a casa, non solo in campo ma anche fuori. Non vedo l’ora di poter tornare ed essere qui l’anno prossimo”.
(Foto Claudio Benedetto)
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