Torino

Grande Tennis, ATP Finals: vince Alcaraz, è il Maestro

di Redazione - 23 Novembre 2026

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Carlos Alcaraz vince per la prima volta le Atp Finals. Ha battuto in finale Alexander Zverev per 6-2, 7-6 in due ore circa di gioco. Alcaraz è il terzo campione spagnolo alle Finals. E’ stato uno dei match più spettacolari degli ultimi anni.“È stata una settimana incredibile – ha dichiarato il vincitore – e qui a Torino possiamo sentire tutta la passione per il tennis. In Italia ci sentiamo speciali e a casa, non solo in campo ma anche fuori. Non vedo l’ora di poter tornare ed essere qui l’anno prossimo”.

(Foto Claudio Benedetto)

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