Esteri

Melania Trump unisce Mosca e Kiev alla Casa Bianca

Il successo umanitario traccia la nuova via diplomatica prima di Abu Dhabi

di Cinzia Rolli - 9 Novembre 2026

di Cinzia Rolli

La Casa Bianca si è trasformata nella sede di un’operazione diplomatica straordinaria, guidata da principi di cooperazione internazionale. Sotto la diretta mediazione della First Lady Melania Trump, i rappresentanti ufficiali di Russia e Ucraina si sono riuniti a Washington per consolidare i risultati politici e operativi della tregua umanitaria di sei giorni nella città occupata di Oleshky, all’interno della regione di Kherson.

Le operazioni sul campo hanno garantito lo sminamento controllato delle vie di comunicazione cittadine e l’ingresso immediato di convogli con aiuti alimentari e sanitari d’urgenza. Questo corridoio sicuro ha permesso l’evacuazione assistita di circa 800 civili, per la maggior parte anziani e bambini, rimasti isolati per settimane senza approvvigionamenti. Parallelamente, l’attivazione di canali di comunicazione diretti, ha consentito il rimpatrio e il ricongiungimento familiare di 34 minori ucraini attraverso sei distinte missioni logistiche.

Il discorso ufficiale

Nel suo discorso ufficiale pronunciato davanti ai rappresentanti delle due nazioni in guerra, Melania Trump ha voluto rivendicare la centralità del dialogo e la necessità di rendere strutturale questo modello operativo: “Ora dobbiamo usare lo stesso coraggio che abbiamo portato a Oleshky per trovare un terreno comune, attraverso una preoccupazione condivisa per la sofferenza di persone innocenti”.

La First Lady ha poi delineato un quadro di chiara rilevanza strategica, evidenziando come l’intesa rifletta una precisa volontà politica condivisa dai vertici di Kiev e Mosca.

“Il cessate il fuoco a Oleshky non sarebbe stato possibile senza il presidente Putin e il presidente Zelensky. La loro cooperazione stabilisce un precedente significativo per far progredire la pace in tutta la regione”.

I delegati ucraini hanno espresso la più sentita gratitudine per la conduzione dell’operazione di salvataggio dei civili e dei minori, qualificando l’incontro alla Casa Bianca come un successo diplomatico di forte impatto simbolico.

Dal canto loro, gli inviati del Cremlino, Kirill Dmitriev e Yana Lantratova, hanno definito i colloqui di Washington “utili e costruttivi” sul piano strettamente logistico e umanitario, riconoscendo formalmente l’efficacia della mediazione diretta della First Lady.

Lo scambio di doni

Il vertice ha vissuto il suo momento più toccante durante lo scambio dei doni istituzionali, dove il successo della mediazione bilaterale è stato suggellato da un omaggio inaspettato. L’inviato speciale del Cremlino, Kirill Dmitriev, ha consegnato a Melania Trump un quadro realizzato da Lydia, una bambina ucraina di 11 anni tratta in salvo a Oleshky e ricongiunta ai suoi genitori. Sul dipinto, decorato con cuori rosa, spiccava la dedica a grandi lettere: “I love Melania”. Nel porgerlo alla First Lady, l’emissario russo ha sottolineato il valore del gesto con parole dense di significato: “Cara Melania, hai salvato e toccato così tante vite. Questo messaggio semplice, proveniente da una bambina, mette in ombra qualsiasi dichiarazione diplomatica che chiunque possa mai fare.”

La conclusione del vertice

Subito dopo, il Commissario ucraino Dmytro Lubinets ha consegnato a Melania Trump la massima onorificenza civile ucraina riservata alle donne, conferitale dal Presidente Volodymyr Zelensky. L’onorificenza è stata concessa per il suo “coraggioso cuore, per aver salvato la nostra gente e per il significativo contributo al rimpatrio dei bambini.

A conclusione del vertice, la First Lady ha compiuto il passo politicamente più rilevante, consegnando personalmente ai capi delle delegazioni due buste sigillate con una richiesta netta: “Oggi ho scritto al presidente Putin e al presidente Zelensky delle lettere personali. Consegnatele ai vostri presidenti come favore personale a me”.

L’immagine di Melania Trump è quella di una First Lady capace di tracciare un percorso autonomo e fuori dagli schemi tradizionali. Attraverso una forte affermazione della propria individualità, ha scelto di indirizzare la propria influenza verso iniziative economiche e sociali mirate, ponendo al centro del suo operato la salvaguardia dei minori e l’emancipazione femminile.

Il successo da lei ottenuto ha aperto la strada a immediati sviluppi politici. Nelle stesse ore, infatti, Donald Trump ha incontrato nello Studio Ovale l’inviato russo Kirill Dmitriev per fare un passo successivo sul piano diplomatico. Pur non avendo preso parte ai colloqui diretti con la delegazione ucraina, il Presidente ha confermato l’intenzione di capitalizzare il canale aperto dalla First Lady, annunciando l’arrivo imminente di “un grande, bellissimo accordo” che “coinvolgerà più della sola Ucraina e che potrebbe riguardare tutta l’Europa”.

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