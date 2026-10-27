Trattori elettrici e robot umanoidi, la nuova frontiera dell’agritech

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Le innovazioni presentate al CES di Milano in vista di EIMA

di Askanews - 27 Ottobre 2026

Milano, 27 ott. (askanews) – Dai trattori elettrici ai robot autonomi, fino agli umanoidi al lavoro tra vigne e frutteti. L’agritech punta sulla strada dell’automazione e dell’elettrificazione.

Come ha spiegato Simona Rapastella, direttore generale FederUnacoma, la federazione dei costruttori di macchine agricole, raccontando la spinta tecnologica e innovativa di questo comparto: “Le macchine che abbiamo voluto esporre rappresentano tanti settori merciologici dell’agritech. Intanto un trattore con un sistema di alimentazione elettrica per le attrezzature, o ancora un cingolato elettrico completamente autonomo, quindi capace di andare in vigneto senza operatore e quindi adatto anche a terreni impervi; ancora un robot agricolo su pannelli fotovoltaici che invece opera in risaia sia in condizioni di secca che di inondazione; e in ultimo una combinazione di un rover con un umanoide, capace proprio di raccogliere la frutta, andare nella vigna e svolgere anche operazioni meccaniche”.

Le innovazioni dell’agritech sono state presentate al Ces di Milano, come una anticipazione di Eima, la grande rassegna della meccanizzazione agricola in programma dal 10 al 14 novembre nel quartiere fieristico di Bologna.