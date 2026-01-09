Esteri

Trump: “Faremo miliardi col petrolio del Venezuela”

E sull'Iran annuncia la fuga di Khamenei: "Cerca un posto dove andarsene"

di Martino Tursi - 9 Gennaio 2026

epa11853184 US President Donald J. Trump dances on stage after speaking at an event at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, USA, 25 January 2025. EPA/BIZUAYEHU TESFAYE

Trump suona la carica: “Faremo miliardi col petrolio”, del Venezuela s’intende. Il presidente americano ha parlato a Fox News a cui ha spiegato pure di essere preoccupato per l’attuale situazione in Iran. Che, secondo l’analisi dell’inquilino della Casa Bianca, sarebbe la peggiore di sempre. Le parole del tycoon sono destinate a sollevare un vespaio di polemiche e a riaprire il fronte delle tensioni internazionali sui temi decisivi di queste settimane.

Trump: “Miliardi col petrolio del Venezuela”

Donald Trump ha le idee chiarissime: “Stiamo prendendo miliardi e miliardi di dollari di petrolio, anzi saranno trilioni di dollari”. Prendere solo, però, non rappresenta una prospettiva accettabile per nessuno, neanche a Caracas: “Resteremo lì finché non avremo rimesso in sesto il Paese”, ha promesso il presidente americano. Come, però, è ancora un rebus. Ha ribadito, difatti, di non ritenere Machado, che pure “non vede l’ora di incontrare”, non all’altezza del governo venezuelano e di non volere elezioni da subito. Delcy Rodriguez dovrebbe restare in sella ancora per un (bel) po’.

La situazione in Iran

Per un fronte già aperto, un altro che va arroventandosi. Trump ha detto di ritenere che “la situazione in Iran sta peggiorando molto”. E che Ali Khamenei starebbe brigando per lasciare il Paese: “Sta cercando un posto dove andare”. E non sarà facile trovarlo, considerando attualmente gli scenari internazionali e l’alta cortina di tensione che si è andata creando. Non solo Venezuela, pure l’Iran può contare su miliardi di riserve di petrolio che farebbero gola a tutti non solo a Trump.