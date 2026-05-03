Esteri

Trump, il 66% degli americani boccia escalation Iran

Una nazione profondamente divisa e preoccupata per le manovre bellicose della Casa Bianca. Una mina per i Repubblicani a sei mesi dal Midterm

di Giorgio Brescia - 3 Maggio 2026

Un enorme cartellone anti Trump in piazza Valiasr a Teheran

L’ombra di un nuovo e più pesante conflitto scuote l’opinione pubblica americana a soli sei mesi dalle cruciali elezioni di Midterm: il 66% boccia i propositi di Trump per una escalation in Iran.

Quasi 7 americani su 10 bocciano Trump

Un sondaggio esclusivo condotto da Washington Post, Abc News e Ipsos rivela una nazione profondamente divisa e preoccupata per le manovre bellicose dell’amministrazione Trump nei confronti dell’Iran.

Mentre la Casa Bianca intensifica la pressione su Teheran, la maggioranza dei cittadini sembra lanciare un segnale di stop, temendo che la strategia della “massima pressione” possa sfociare in una guerra aperta dai costi imprevedibili.

Il dato più eclatante emerso dalla rilevazione è che il 66% degli americani non approva la gestione della crisi iraniana da parte di Donald Trump. La sfiducia non è solo un riflesso delle appartenenze partitiche, ma attraversa in modo trasversale ampie fette di elettorato indipendente, preoccupato per la mancanza di una chiara strategia diplomatica.

Secondo i dati raccolti, solo un terzo degli intervistati ritiene che le attuali sanzioni e lo spiegamento militare nel Golfo Persico stiano rendendo gli Stati Uniti più sicuri. Al contrario, la percezione dominante è quella di un azzardo geopolitico che rischia di trascinare il Paese in un “pantano” simile a quello iracheno, proprio mentre l’economia interna mostra i primi segnali di incertezza.

Sei mesi dal Midterm

Il sondaggio scava nei dettagli del sentimento popolare a ridosso delle elezioni di metà mandato, rivelando che l’insoddisfazione per la politica estera si sta saldando con le preoccupazioni domestiche.

Gli elettori consultati da Ipsos hanno espresso timori specifici: il 52% teme un aumento immediato del prezzo del carburante in caso di scontro bellico, mentre una larga fetta di giovani elettori si dichiara fermamente contraria a qualsiasi intervento che preveda l’invio di truppe di terra.

I virgolettati raccolti nelle interviste qualitative a margine della statistica sono emblematici: “Non possiamo permetterci un’altra guerra infinita” e “L’America First dovrebbe significare stare fuori dai conflitti degli altri” sono i commenti che rimbalzano tra le periferie industriali e i campus universitari.

Lo “spaccato” demografico

A rendere il quadro ancora più complesso per la Casa Bianca sono i dettagli demografici del sondaggio. Il Washington Post mette in risalto come la disapprovazione salga tra le donne (71%) e i giovani sotto i 30 anni, i quali associano l’instabilità nel Golfo Persico a un imminente rincaro dei prezzi energetici e delle materie prime.

Ipsos aggiunge un dettaglio cruciale: la maggior parte degli americani preferirebbe che le risorse destinate allo schieramento militare nel Medio Oriente fossero invece dirottate sulla sicurezza dei confini e sulle infrastrutture interne, colpendo al cuore lo slogan “America First” nella sua accezione isolazionista.

La “mina” per i Repubblicani

In ottica Midterm, i media americani leggono questi numeri come un segnale di allarme rosso per il Partito Repubblicano. Con il voto lontano solo sei mesi, i candidati conservatori nei distretti più contesi stanno già ricalibrando i loro messaggi.

Nonostante la retorica presidenziale resti incendiaria, molti “Grand Old Party” temono che l’Iran diventi il tema centrale della campagna elettorale, oscurando i successi economici e spingendo gli elettori moderati verso i Democratici.

La prossima mossa dei dem sarà probabilmente quella di trasformare ogni dibattito in un referendum sulla stabilità globale, cercando di capitalizzare quella maggioranza silenziosa che, per ora, dice no alle armi.