Esteri

Trump lancia Project Freedom, l’Iran: “Attaccheremo chi si avvicina a Hormuz”

Il presidente ottimista sui colloqui di pace, Teheran invita la Casa Bianca a "non interferire"

di Martino Tursi - 4 Maggio 2026

Donald Trump lancia Project Freedom, un’operazione aeronavale che si propone di “liberare” lo Stretto di Hormuz. Le forze armate americane sono pronte a fare la loro parte in Medio Oriente mentre Teheran avvisa Washington chiedendo, mentre studia la proposta di pace presentata dalla Casa Bianca, di “non interferire”. Intanto, il Centcom, il comando americano in Medio Oriente ha annunciato che sarà un’operazione in grande stile a cui prenderanno parte (almeno) 15mila militari.

Project Freedom: Trump vuol liberare Hormuz

Il Centcom ha riferito che non sarà un’operazione offensiva bensì difensiva. In un post su X, le forze americane dislocate in Medio Oriente riferiscono che “il supporto militare all’operazione” Project Freedom “includerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari”. A Teheran non l’hanno presa benissimo: “Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Lo Stretto di Hormuz e il Golfo persico non saranno gestiti dai post deliranti di Trump”, ha scritto su X il presidente del parlamento iraniano Ebrahim Azizi.

Il post di Trump

L’annuncio del via all’operazione Project Freedom era arrivato, ancora una volta, dal suo social di Truth. Su cui Trump aveva affermato che “questo progetto denominato Project Freedom, inizierà lunedì mattina, ora del Medio Oriente. Sono pienamente consapevole che i miei rappresentanti stanno avendo colloqui molto positivi con l’Iran e che questi colloqui potrebbero portare a qualcosa di molto positivo per tutti”. Sul fronte dei colloqui si ragiona, adesso, su un piano di pace in 14 punti. Per il momento, oltre a indicative posizioni possibiliste, un accordo appare ancora lontano. Ma The Don deve far presto: gli americani sono stufi dell’escalation in Medio Oriente.

L’Iran minaccia: “Pronti a tutto per Hormuz”

I militari in Iran si preparano a tutto pur di difendere Hormuz. “Abbiamo ripetutamente affermato che la sicurezza dello Stretto di Hormuz è nelle mani delle forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran e che qualsiasi passaggio e navigazione sicura, in qualsiasi situazione, avverrà in coordinamento con le forze armate”. Così, come riporta Bbc persian, Ali Abdollahi, comandante del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya. Che aggiunge: “Qualsiasi forza armata straniera, in particolare l’esercito americano invasore, verrà attaccata se tenterà di avvicinarsi e di entrare nello Stretto di Hormuz”.