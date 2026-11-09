Trump: “Chi crede che le Midterm siano state oneste?”
Un'ennesima "trumpata" sul suo social personale
All’indomani del delicato appuntamento con le elezioni di midterm del 2026, la politica americana si ritrova nuovamente ad affrontare lo spettro della delegittimazione democratica. Donald Trump riaccende lo scontro istituzionale contestando la regolarità delle urne.
“Midterm non oneste”
Attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente solleva dubbi sull’onestà del processo elettorale. Si scaglia contro le operazioni di scrutinio e i sistemi elettronici: «È tutta una questione di macchine per il voto, che contano molto più degli elettori!»
Le sue parole segnano un’inversione di marcia rispetto alla notte elettorale, quando aveva affermato al New York Times di essere disposto ad accettare i risultati.
La vera inchiesta
Parallelamente, l’inchiesta dell’organizzazione Democracy Forward ha svelato dettagli sulle pressioni federali nei mesi precedenti al voto.
I documenti attestano che l’amministrazione ha raccolto circa 100 milioni di registri, inclusi 50 milioni di dati di elettori, attraverso l’Ice, per verificare presunti brogli.
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre intentato cause contro 30 Stati per rilevare le liste elettorali complete. Un caso che continua a sollevare preoccupazioni.
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