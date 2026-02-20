Attualità

Trump vuole pubblicare i documenti su Ufo e alieni

L'annuncio del presidente Usa dopo le parole di Obama

di Paolo Diacono - 20 Febbraio 2026

Donald Trump ha promesso che desecreterà un’altra montagna di documenti riservatissimi per fare piena luce sugli Ufo e sugli alieni. In America, questo è un tema vero. Solo qualche giorno fa era stato Barack Obama a tornare sull’argomento. Affermando di ritenere possibile che ci sia vita lì fuori. Ora è Trump a tornare all’attacco e ad annunciare un’operazione di disclosure senza precedenti. E, in fondo, se il presidente si è deciso a chiedere un passo del genere al Pentagono, forse, è pure colpa del suo predecessore dem.

Trump, Ufo e alieni

Barack Obama era andato a dire al podcast di Brian Tyler che gli alieni “sono reali, ma non ne ho mai visto uno”. Aveva inoltre spifferato che “non sono tenuti nell’Area 51” e che “non c’è una struttura segreta a meno che non vi sia un’enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti”. Trump aveva bollato le parole di Obama sugli alieni e gli Ufo come “un grosso errore”. E lo aveva accusato di aver “rivelato informazioni classificate sugli alieni” cosa che lui “non deve fare”. Poi si era tenuto sul vago ritenendo di non sapere che gli alieni “sono veri o no”.

La richiesta al Pentagono

Ma poi Trump s’è reso conto che sugli Ufo e sugli Alieni l’interesse rimane altissimo. E così ha annunciato su Truth di aver presentato ufficialmente la sua richiesta al Pentagono, per “iniziare il processo per individuare e pubblicare i file del Governo relativi alla vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (Uap) e oggetti volanti non identificati (Ufo)”. Gli esperti e gli appassionati di ufologia già si fregano le mani. Il sogno è quello della disclosure su alcuni dei casi più controversi e discussi della letteratura di settore. Magari sul caso Roswell. Chissà.