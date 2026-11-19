Economia

Restano solo i numeri a fare Nvidia

Trimestrale top, prospettive incerte. La Bce teme per le banche e tutti s'affidano all'Ipo di Anthropic

di Martino Tursi - 19 Novembre 2026

Restano solo i numeri a fare Nvidia. Perché, per il resto, l’ansia sui mercati resta. Eccome. Il terzo trimestre ha portato in dote l’ennesimo fatturato da record a 115,8 miliardi di dollari, segnando una crescita del 20 per cento sui tre mesi precedenti e, addirittura, del 103% sull’anno. L’utile vola a 65,3 miliardi di dollari, l’utile per ciascuna delle azioni è pari a circa 2,70 dollari. Cifre da strabuzzare gli occhi, per carità. Che difatti hanno sortito un effetto placebo sui mercati. La realtà è che, senza Huang al timone, non si sa quale sarà il destino dell’azienda.

Nvidia, oltre i numeri la paura

Jeff Bezos, il capo di Amazon, fa il tifo per una soluzione interna. Un altro manager al suo posto. Lui, Huang, ci ha provato con una lettera strappalacrime ma non tornerà Ceo di Nvidia perché il board non lo vuole. Intanto, in America, emerge che lo scandalo cinese è diventato un “caso di sicurezza nazionale”. La società, per non sbagliare, ha bloccato pure la vendita dei chip Hopper. Affari, questi, che erano stati già autorizzati. Ma che saltano, per ragioni di opportunità. Chi non può saltare è Nvidia. Altrimenti salta, davvero, tutto.

L’analisi della Bce

La Bce lo ha ricordato un’altra volta ancora. Le cose, per l’Europa, non vanno bene. E per le banche, che hanno investito in massa nel tech, ogni scossone rischia di trasformarsi nell’avvisaglia di un terremoto. Siamo passati, e il caso Huang ne è il momento chiave, dalla fase dell’entusiasmo totale a quella in cui ci si attende la mazzata. Un cupo ottimismo, tra broker che fanno gli scongiuri e piazzisti che non sanno più a che santo votarsi. Forse a uno.

Ci salverà Anthropic?

A San Dario Amodei, Ceo e protettore di Anthropic, l’intelligenza artificiale “buona”. Chiamata non solo a salvare il mondo dalle Ai cattive, ma pure i mercati dallo scoppio della bolla tech. L’Ipo è un punto di domanda. Assodato che i cinesi non ci saranno, il prezzo della quotazione sarà la pietra di paragone. Dovrà confermare (almeno) un valore pari a 1.500 miliardi di dollari, dopo aver rinunciato (sicuri?) all’obiettivo di raggranellarne almeno duemila. Al di sotto di quella soglia, si aprirà uno scenario triste. Al di sopra, invece, andranno tutti in pari. Almeno fino al prossimo scossone, alla prossima amante, alla prossima crisi.