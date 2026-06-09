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Usa, si riaccende il dibattito sulla castrazione chimica

La proposta del senatore del Mississippi McLendon

di Ernesto Ferrante - 9 Giugno 2026

Il senatore repubblicano del Mississippi, Michael McLendon, ha annunciato l’intenzione di presentare un pacchetto legislativo dopo una serie di casi di abusi sessuali su minori che hanno coinvolto membri del personale scolastico nello Stato. In un post diffuso sui social, McLendon ha anticipato che la proposta prenderà il nome di “School Predator Accountability Act”, un insieme di misure che punta a irrigidire drasticamente le conseguenze per gli educatori accusati o condannati per reati sessuali contro studenti.

Le motivazioni della mossa di McLendon

“I predatori devono stare in prigione, non nelle nostre classi”, ha tuonato il senatore, sostenendo che il nuovo impianto normativo “chiude le scappatoie, smaschera i cattivi attori, protegge i whistleblower, dà più potere ai genitori e garantisce che chi prende di mira i bambini affronti conseguenze che li seguiranno per tutta la vita”.

La castrazione chimica per gli insegnanti orchi

Tra i punti più controversi spicca l’“Educator Chemical Castration Eligibility Act”, che autorizzerebbe i tribunali a imporre la castrazione chimica agli insegnanti riconosciuti colpevoli di reati sessuali contro minori. Una proposta che, se approvata, collocherebbe il Mississippi tra gli Stati con le normative più severe del Paese. Attualmente la castrazione chimica è prevista in forma limitata in Stati come Alabama, Louisiana e California, ma è stata raramente applicata, anche per le vibranti contestazioni da parte delle associazioni per i diritti civili.

Genitori informati subito

Verrebbe introdotto inoltre l’obbligo per i distretti scolastici di informare i genitori entro tre ore dall’arresto di un dipendente accusato di crimini sessuali contro minori. Un “percorso veloce” pensato per aumentare la trasparenza e ridurre i casi in cui le famiglie vengono a conoscenza delle indagini solo attraverso i media.

Gli ultimi casi in Mississippi

L’iniziativa arriva in un momento particolarmente delicato per il Mississippi. Solo pochi giorni fa, un supplente di Hernando è stato arrestato con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. Due settimane prima, un ex insegnante di Corinth era stato condannato a cinque anni di carcere per aver utilizzato sistemi di intelligenza artificiale per creare video espliciti raffiguranti studenti. Il caso che ha sollevato un allarme a livello nazionale sul rischio di abusi digitali e deepfake nelle scuole.

Confronto acceso sul tema

Il dibattito politico si preannuncia molto acceso. Sostenitori e oppositori della castrazione chimica si stanno già confrontando sui limiti costituzionali delle misure proposte, sulla loro efficacia in termini di deterrenza e sul rischio di derive punitive eccessive. Ma McLendon sembra determinato a portare avanti la battaglia, convinto che la priorità assoluta sia “proteggere i bambini, a qualunque costo”.