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Uscito oggi “Epopea”, il nuovo singolo di Dolcenera

di Italpress - 5 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dal 5 giugno 2026 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Epopea”, il nuovo singolo di Dolcenera: è un baile funk elettronico e sensuale che trasforma il disagio contemporaneo in un rituale dance notturno. Tra bassi ipnotici, pulsazioni club, tensione urbana e un’attitudine quasi teatrale, Dolcenera racconta una generazione anestetizzata dai social, dalla superficialità e dalle relazioni artificiali, ma ancora disperatamente in cerca di connessione autentica, desiderio e presenza fisica.

Il brano, si legge in una nota, “alterna immagini sociali taglienti e magnetismo erotico, muovendosi tra club culture, manifesto identitario e confessione emotiva”. L’estetica sonora richiama il baile funk brasiliano contaminato da electro-pop europeo, tensioni house e spoken attitude, mantenendo però una scrittura fortemente autoriale e riconoscibile. “Epopea” non è solo un brano da club a 128 bpm: è una tensione continua tra alienazione digitale e bisogno umano di toccarsi davvero.

“Io sento un bisogno irrefrenabile di contatto fisico, intellettuale e spirituale diretto senza questa plastificazione e falsificazione dei rapporti umani attraverso i social che danno solo un’illusione dell’essere collegati. ‘EPOPEA’ nasce dalla voglia di una notte semplice, di musica, autenticità e presenza reale, lontano da questa visione di ‘teste di cera’ alla De Chirico che sempre più spesso vedo intorno a noi”, ha detto la cantante. “Viviamo una realtà che per ognuno diventa epopea: gesta eroiche in un mondo sempre più difficile in cui bisogna imparare a lasciare andare qualcosa per conquistare quotidianamente la propria libertà. La voglia di leggerezza e di autenticità di una serata insieme”, conclude.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).