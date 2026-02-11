Italpress Notizie Spettacoli

Vanessa Paradis live al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il 13 settembre

di Italpress - 11 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Vanessa Paradis – cantante e attrice francese – arriva in Italia con una data imperdibile, prodotta da Vivo Concerti. L’appuntamento è previsto domenica 13 settembre 2026 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album che segna il suo grande ritorno musicale alle influenze pop e soul. I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 10 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 17 febbraio 2026 alle ore 10. Vanessa Paradis è pronta a fare tappa in Italia, con una speciale occasione per assistere dal vivo a un’artista che incarna eleganza, autenticità e sensibilità musicale, che attraversa epoche e linguaggi mantenendo una voce profondamente personale.

