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Il Papa riceve Kast: focus sulle sfide globali

Al centro dei colloqui le relazioni con la Santa Sede, il ruolo della Chiesa nel Paese e le sfide comuni sul piano internazionale

di Mauro Trieste - 4 Novembre 2026

Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza, nel Palazzo Apostolico, il presidente del Cile José Antonio Kast Rist. Dopo l’incontro con il Pontefice, il capo dello Stato cileno ha avuto un colloquio con mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Secondo quanto riferito dal Vaticano, durante i colloqui in Segreteria di Stato sono state ribadite le solide relazioni tra la Santa Sede e il Cile, con particolare attenzione al contributo che la Chiesa cattolica continua a offrire alla vita sociale del Paese e alla sua dimensione spirituale attraverso le espressioni di religiosità popolare.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre affrontati alcuni temi di interesse comune a livello regionale e internazionale. Tra questi, particolare rilievo è stato attribuito alle dinamiche migratorie e al declino demografico, questioni che figurano tra le principali sfide condivise da numerosi Paesi e che occupano un posto crescente nell’agenda diplomatica della Santa Sede.

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