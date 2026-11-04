Cultura & Spettacolo

La mente degli altri e quanto conta davvero su di noi il giudizio altrui

di Nicola Santini - 4 Novembre 2026

Quanto siamo davvero padroni delle nostre scelte? E quanto, invece, finiamo per pensare e comportarci secondo le aspettative degli altri? Lisa Di Giovanni affronta questi interrogativi nel suo nuovo saggio “La mente degli altri. Psicologia sociale del giudizio, del consenso e delle relazioni nell’epoca digitale”, pubblicato da Edizioni Jolly Roger in una nuova edizione nell’ottobre 2026.

Un viaggio nei meccanismi psicologici che regolano i rapporti umani, con particolare attenzione a quella continua ricerca di approvazione che i social network hanno trasformato in un fenomeno misurabile attraverso like e follower. Il giudizio altrui, un tempo confinato alla cerchia delle conoscenze, oggi può raggiungere migliaia di persone e condizionare profondamente la percezione di sé.

L’autrice, giornalista e laureata in Psicologia, analizza anche le dinamiche professionali, dove le gerarchie ufficiali raccontano soltanto una parte dei rapporti che influenzano comportamenti e decisioni. Il volume, articolato in ventiquattro capitoli, alterna riferimenti scientifici a situazioni quotidiane, proponendo esercizi di autoriflessione e casi pratici.

La prefazione è firmata da Francesco Pira, sociologo e docente dell’Università di Messina, che sottolinea il valore di una riflessione particolarmente attuale nell’epoca dell’esposizione digitale. Al centro rimane una domanda tutt’altro che comoda: quante delle nostre convinzioni ci appartengono davvero e quante le abbiamo adottate per essere accettati?

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