Economia

Venezuela e petrolio: “Il nodo si chiama Citgo”

L'analisi di Marsiglia (Federpetroli): "Il ruolo dell'azienda Usa e la vicenda offshore"

di Cristiana Flaminio - 5 Gennaio 2026

In Venezuela c’è il petrolio ma il nodo si chiama Citgo. Si tratta di un’azienda petrolifera americana su cui fa il punto, parlandone all’agenzia LaPresse, il presidente di Federpetroli Italia Michele Marsiglia. Se la vicenda è, ovviamente, legata alle risorse energetiche c’è da vagliare, come ribadisce Marsiglia, pure gli scenari attuali attorno allo sfruttamento dei giacimenti riferibili, finora a Caracas. Una vicenda che non è così lineare come potrebbe apparire a primo acchitto.

Venezuela, il nodo Citgo

“Poco se ne parla ma il grande problema si chiama Citgo azienda petrolifera Usa detenuta al 100% dalla compagnia di Stato petrolifera venezuelana Pdvsa con oleodotti e tre raffinerie in territorio americano”, afferma Marsiglia. Che aggiunge: “Stanno giocando la guerra per i futuri blocchi esplorativi Offshore e i giacimenti a terra che dovranno essere esplorati con tecniche invasive come il Fracking. Ci troviamo in una terra ricca di greggio pesante e fonte di ricchezza per diversi usi commerciali. Gli Usa sono interessati alla raffinazione di Caracas”.

Che accadrà ai prezzi dei carburanti?

Il regime change, almeno sul profilo energetico, che interesserà il Venezuela potrebbe avere ulteriori conseguenze sui mercati, a prescindere pure dal caso Citgo. Marsiglia, nelle ore immediatamente successive all’arresto di Maduro, aveva spiegato: “Le dichiarazioni che gli Usa saranno pienamente coinvolti nell’industria petrolifera venezuelana lasciano un chiaro segnale di ricordo a quello che negli anni’ 90 si verificò nel Golfo Persico da parte americana, stessa situazione, ma in location diverse a forte tasso petrolifero”. E dunque: “Si profilano certe le ripercussioni sul prezzo del greggio nelle contrattazioni nelle prossime ore e di conseguenza anche i prezzi dei carburanti in diversi Paesi potranno subire forti oscillazioni in base alle azioni degli Stati alleati del Venezuela”.