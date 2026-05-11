Economia

Via da Leonardo, per Cingolani una buonuscita da 4,5 milioni

Ufficiale l'intesa, esplode la polemica in Parlamento

di Maria Graziosi - 11 Maggio 2026

La buonuscita di Roberto Cingolani fa rumore e agita la polemica. L’ormai ex amministratore delegato di Leonardo, scaduto il mandato alla guida della società, la cui assemblea ha optato per la nomina, al suo posto, di Lorenzo Mariani, incasserà poco meno di 4,5 milioni di euro. L’intesa, finalizzata alla risoluzione consensuale del contratto, prevede un maxi esborso a favore dell’ex amministratore delegato. Caso che è già finito in Parlamento e innescato le polemiche della minoranza.

La buonuscita di Cingolani: quanto incassa e perché

L’intesa sulla buonuscita di Cingolani prevede il riconoscimento di un’indennità complessiva pari a 4.483.250 euro. Cifra, questa, che corrisponde a 24 mensilità di retribuzione fissa e variabile di breve termine, che sarà erogata entro il mese di luglio 2026. “Per il professor Roberto Cingolani è previsto il mantenimento dei diritti connessi ai vigenti sistemi di incentivazione già assegnati”, si legge in una nota di piazza Montegrappa. “Si evidenzia, infine, che non è previsto alcun vincolo di non concorrenza successivo alla cessazione della carica e, pertanto, nessun corrispettivo sarà dovuto a tale titolo”. E poi i saluti di prammatica.

La polemica in Parlamento

Puntualissima, arriva la piccata reazione di Angelo Bonelli (Avs). Che a proposito della buonuscita di Cingolani ha tuonato: “Roberto Cingolani lascia Leonardo con un’indennità lorda da 4,48 milioni di euro, mentre milioni di lavoratrici e lavoratori italiani hanno stipendi tra i più bassi d’Europa e non vengono nemmeno adeguati all’inflazione. È una vergogna sociale e politica. In Italia chi vive di stipendio ha perso potere d’acquisto, fatica a pagare affitti, mutui, bollette e spesa, mentre ai vertici delle grandi aziende a partecipazione pubblica si continuano a riconoscere buonuscite milionarie”.