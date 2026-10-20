Cronaca

Vicenza, medico aggredito dal branco in pieno centro, denunciati due giovanissimi

Paura nel centro cittadino, il professionista è stato colpito da un gruppo di ragazzi e ha riportato la frattura del naso

di Gianluca Pascutti - 20 Ottobre 2026

Camminava nel centro di Vicenza quando si è trovato improvvisamente al centro di una violenta aggressione. Vittima dell’episodio è un medico di 33 anni, finito in ospedale dopo essere stato colpito con pugni e calci da un gruppo di ragazzi. La vicenda ha scosso la città e riacceso il dibattito sul tema della violenza giovanile, soprattutto alla luce dell’età dei presunti responsabili. Gli accertamenti successivi hanno infatti portato all’identificazione di due minorenni, appena tredicenni e sedicenni.

L’aggressione nel cuore della città

I fatti si sono verificati nelle ore serali in una delle zone più frequentate di Vicenza. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni effettuate dagli investigatori, il professionista sarebbe stato circondato da alcuni giovani prima che la situazione degenerasse nel giro di pochi minuti. L’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi e costretto a ricorrere alle cure mediche. Alcuni passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme, consentendo l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. L’episodio si inserisce in un contesto che negli ultimi mesi ha visto crescere l’attenzione verso le aggressioni compiute da gruppi di adolescenti nelle aree urbane.

Le conseguenze per il medico

Trasportato in ospedale, il trentatreenne è stato sottoposto agli accertamenti necessari. I medici hanno riscontrato la frattura del setto nasale, una lesione che richiederà diverse settimane per il completo recupero. La prognosi è stata fissata in circa un mese.

Le telecamere portano ai responsabili

Determinante è stato il lavoro investigativo svolto nelle ore successive. Le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire i movimenti dei giovani coinvolti. Incrociando i diversi elementi raccolti, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità di due ragazzi, entrambi minorenni. Per loro è scattata la denuncia con l’ipotesi di lesioni aggravate in concorso. Gli investigatori continuano comunque a verificare ogni dettaglio per chiarire il ruolo delle altre persone che sarebbero state presenti durante il pestaggio.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA