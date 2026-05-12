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Zverev rimbalzato due volte dal ristorante di lusso a Roma

Zverev a Roma per gli Internazionali d’Italia non viene fatto accomodare nel lussuoso ristorante giapponese perché privo di prenotazione.

di Marzio Amoroso - 12 Maggio 2026

Alexander Zverev, numero 3 del ranking ATP, uno dei protagonisti annunciati degli Internazionali d’Italia, è finito al centro di una storia curiosa che ha fatto rapidamente il giro dei social e delle redazioni sportive. Non riguarda un match, né una polemica in campo, ma una serata romana in un noto ristorante giapponese di lusso nel centro della capitale.

L’arrivo al ristorante e il primo “no”

Secondo le ricostruzioni convergenti, Zverev si è presentato al ristorante giapponese insieme ad alcuni amici, in orario di punta serale. All’ingresso, però, trova il primo ostacolo, il gruppo non risulta in lista perché non ha una prenotazione. Lo staff applica il regolamento interno e respinge il tentativo di ingresso, trattando il tennista come un normale cliente senza prenotazione. In questa fase, il personale non sembra riconoscere immediatamente il giocatore, nonostante la sua notorietà e la presenza in città per gli Internazionali d’Italia.

Il secondo rimbalzo e il ruolo del testimone

A questo punto entra in scena un cliente munito di prenotazione, che riconosce Zverev e decide di intervenire. Mette a disposizione la propria prenotazione per consentire al gruppo del tedesco di entrare. Il problema, però, non è ancora risolto. Il tavolo riservato è per un numero inferiore di persone rispetto al gruppo che accompagna il tennista. Ne nasce un secondo stop all’ingresso, un ulteriore “rimbalzo” che rende la scena ancora più surreale. Solo dopo qualche minuto di chiarimenti e riorganizzazione interna, il locale trova una soluzione e il gruppo riesce finalmente a sedersi.

L’atteggiamento di Zverev durante l’episodio

L’atteggiamento di Alexander Zverev è stato descritto come estremamente educato, rispettoso e persino imbarazzato per la situazione. Non ci sono state scenate, proteste plateali o richieste di trattamento di favore. Al contrario, Zverev avrebbe mantenuto un profilo basso, accettando i tempi e le decisioni del locale fino alla risoluzione del problema. Questo dettaglio ha contribuito a rendere la storia ancora più virale, in contrasto con l’immagine spesso stereotipata delle star dello sport.

Una disavventura che racconta la Roma dei locali esclusivi

Alla fine, la serata di Zverev si è conclusa con una cena regolare, senza strascichi polemici. Resta però l’immagine di un campione del tennis mondiale che, nel cuore di Roma, viene fermato due volte alla porta di un ristorante non per un capriccio, ma per il rispetto rigoroso delle regole di accesso. Un episodio minore, ma altamente simbolico, che racconta molto sia della Roma dei locali esclusivi sia del rapporto tra celebrità, riconoscibilità e normalità nella vita quotidiana fuori dal campo. Resta però una domanda inevitabile, se al posto di un top player ci fosse stato un gruppo di perfetti sconosciuti, il locale si sarebbe adoperato con la stessa rapidità per trovare una soluzione, o la notorietà di Zverev ha comunque fatto la differenza?