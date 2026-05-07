Sport

Polemica sui prezzi dei biglietti agli Internazionali di Roma

La Sinner-mania fa lievitare oltre all'interesse pure i prezzi, le accuse dalla Francia

di Martino Tursi - 7 Maggio 2026

Quanto costano i biglietti per gli Internazionali di Roma? Secondo alcuni, i ticket per assistere da vicino alle prodezze dei campioni del tennis che si sfideranno al Foro Italico, fin troppo. Addirittura il torneo di Roma potrebbe essere quello più caro in assoluto. Colpa, evidentemente, della Sinner-mania. Con un campionissimo dato per favoritissimo della vigilia, gli italiani (che attendono da cinquant’anni un nuovo successo azzurro dopo quello di Panatta nel ’76) si sono letteralmente fiondati ai botteghini.

Quanto costano i biglietti per gli Internazionali di Roma?

Un sito francese ha lanciato la polemica. Secondo i commentatori stranieri i costi dei biglietti per gli Internazionali di Roma sono “assurdi”. Stando alle rilevazioni pubblicate sui social, infatti, un posto al campo centrale del Foro Italico può costare da un minimo di 53 fino a un massimo di 579 euro. Stando ad altri “segnalatori” il prezzo massimo sarebbe lievitato fino a 684 euro. Chiaramente cambiano, i costi, a seconda del giorno e del settore. Come è giusto che sia.

Lo sport costa troppo?

La polemica sui biglietti per gli Internazionali di Roma arriva a distanza di qualche giorno dalle proteste che hanno coinvolto i tifosi del Milan. Che, in occasione dell’incontro di qualche settimana contro la Juventus, hanno inscenato una forte protesta contro i costi imposti dalla società rossonera. Un numero semplice ma esoso: 139, come gli euro chiesti a chi avrebbe voluto seguire in curva sud l’incontro tra il Milan e i bianconeri.