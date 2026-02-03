Italpress Notizie Turismo

A Milano le camere d’albergo nel periodo delle Olimpiadi costano in media 300 euro a notte

di Italpress - 3 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Dormire in hotel a Milano durante un grande evento nel 2026 costa il 23,8% in più dello scorso anno: 192,6 euro in media per una camera doppia con colazione inclusa durante i momenti più caldi per il turismo meneghino contro i 149,8 del 2025. Per le Olimpiadi Invernali ormai alle porte la tariffa media giornaliera tocca quota 299,4 euro per una doppia, mentre gli eventi che registrano l’aumento maggiore di ADR (Average Daily Rate) rispetto alla media annuale sono la Design Week, +107,4%, e la BIT, +91,2%.

I dati emergono da un’indagine di Albergatore Pro, realtà specializzata in consulenza e formazione nel settore alberghiero, che ha utilizzato diversi modelli previsionali basati su prenotazioni già acquisite in decine di alberghi di Milano e area metropolitana, ADR, flussi turistici e dati passati per comprendere come si muoverà quest’anno il mercato dell’ospitalità professionale durante i picchi di visite. Lo studio ha infatti preso in considerazione 13 grandi appuntamenti milanesi, di cui 11 ripetuti annualmente, quali le principali settimane tematiche come le Fashion Week e la Design Week, i grandi momenti fieristici come MiCo, Eicma, BIT, Lift, Artigiano in Fiera e il Pride, oltre alla novità rappresentata da Olimpiadi e Paralimpiadi (6-15 marzo), per un totale di oltre 5,6 milioni di presenze stimate in città. Dopo le Olimpiadi, gli venti per i quali sono attesi più visitatori sono l’Artigiano in Fiera, dal 5 al 13 dicembre, con oltre 1 milione di arrivi in città, e, sempre in Fiera a Rho, l’Eicma, con 700 mila persone previste.

A numero di arrivi, però, non sempre corrisponde un proporzionale aumento di ADR: al primo posto si posiziona il periodo dal 21 al 26 Aprile con Salone del Mobile e Fuorisalone, per i quali sono previsti “solo” 300mila arrivi ma con ADR a 322,7 euro per una doppia. Seguono le Olimpiadi, che inevitabilmente segnano un +92% sulla media annuale, e, a chiudere il podio, la Borsa Internazionale del Turismo, che tra l’8 e il 10 febbraio vedrà arrivare a Milano oltre 80mila persone e la tariffa media per notte sfiorare i 298 euro. Attualmente, le percentuali in negativo rispetto alla media si registrano invece per l’Artigiano in Fiera (-40,2%, ADR a 93 euro), il Pride di fine giugno (-13,2%, ADR a 135 euro) e LIFT Expo Italia di ottobre (-6,4%, ADR a 145,7 euro).

