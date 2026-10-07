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A Milano si chiude “RiforestAzione”, cresce la consapevolezza sul valore del verde

di Italpress - 7 Ottobre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l’adattamento climatico, la tutela dell’ambiente e il benessere dei cittadini. E’ in questo scenario che si inserisce RiforestAzione, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e diffondere le buone pratiche dell’Investimento “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, misura appartenente alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR. Partito da Roma nel marzo 2025, il tour divulgativo si è concluso a Milano dopo aver fatto tappa a Palermo, Venezia, Napoli e Torino, coinvolgendo istituzioni locali, esperti ambientali, accademici e rappresentanti delle realtà promotrici. L’investimento del MASE può contare su un finanziamento di 210 milioni di euro destinato a 13 Città Metropolitane. Il suo sviluppo si è articolato attraverso passaggi precisi: dalle 2.025.170 unità di materiale di propagazione forestale messe a dimora nel 2022 (superando il target di 1,65 milioni), si è arrivati a dicembre 2024 a 4.661.994 alberi e arbusti per i quali è stata completata la messa a dimora del materiale di moltiplicazione (rispetto all’obiettivo di 4,5 milioni). La fase attualmente in atto prevede il trapianto nella destinazione finale di almeno 3,5 milioni di alberi e arbusti. Nel capoluogo lombardo, ad esempio, gli interventi riguardano 19 comuni dell’Ecoregione Pianura Centrale, un territorio fortemente urbanizzato. Complessivamente sono interessate 62.518 piante, tra specie arboree e arbustive, selezionate per ridurre le polveri sottili, migliorare la ritenzione idrica, favorire la biodiversità e rafforzare la resilienza del territorio.A fare da supporto informativo all’iniziativa c’è la piattaforma digitale Riforestazioneitalia.it, sviluppata dalla società urban-tech SuperUrbanity, che permette di tracciare l’avanzamento dei progetti su scala nazionale. Parallelamente, l’iniziativa presta attenzione al contributo delle nuove generazioni con attività formative universitarie e la call for ideas “Pianta Un’Idea”, rivolta ai giovani tra i 18 e i 30 anni per raccogliere proposte concrete sulla rigenerazione del verde.Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha detto che ‘dal 2025 abbiamo piantato oltre 3,9 milioni di alberi in 180 Comuni delle 13 Città metropolitane. Grazie al PNRR, con 210 milioni di euro dedicati al verde urbano, la riforestazione è diventata una vera infrastruttura ambientale, capace di migliorare la qualità dell’aria, la biodiversità e la vivibilità delle nostre città. E’ un percorso che non si ferma qui: continueremo a investire nel verde urbano e nel futuro delle nostre comunità’. “RiforestAzione è la prova tangibile di come le risorse del PNRR possano tradursi in interventi capaci di incidere sulla qualità dei nostri territori e sulla vita delle comunità. Investire nella forestazione urbana e periurbana significa rafforzare la capacità delle città di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, migliorare la qualità ambientale e restituire valore agli spazi urbani – ha proseguito Salvatore Corroppolo, Direttore Divisione I – Ufficio Affari Generali Unità di Missione PNRR -. Questa tappa conclusiva rappresenta anche l’occasione per valorizzare il lavoro svolto insieme alle amministrazioni locali e a tutti i soggetti coinvolti, in una collaborazione che ha consentito di accompagnare gli investimenti con un’importante attività di informazione e sensibilizzazione. L’obiettivo è fare in modo che quanto realizzato attraverso il PNRR continui a produrre risultati nel tempo, contribuendo alla costruzione di città più verdi, resilienti e sostenibilì.“Il percorso di RiforestAzione ha mostrato quanto sia importante accompagnare gli interventi sul verde con conoscenza, monitoraggio e capacità di coinvolgere i territori. I dati presentati a Milano ci restituiscono una crescente consapevolezza da parte dei cittadini sul valore del patrimonio verde e sul ruolo che può svolgere nella qualità degli spazi urbani e nella resilienza delle città. In questo percorso, il contributo delle nuove generazioni rappresenta un elemento particolarmente significativo: attraverso la Call for Ideas abbiamo l’opportunità di ascoltare proposte e idee concrete per la tutela dell’ambiente e la rigenerazione del verde. Investire sulla conoscenza e sulla partecipazione significa creare le condizioni perchè gli interventi di oggi possano tradursi in una cultura della sostenibilità capace di durare nel tempo”, ha aggiunto Fabrizio Penna, Direttore Generale di ISPRA.‘La riforestazione è uno degli strumenti attraverso cui possiamo rendere Milano e, in generale i contesti urbani in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mitigarne gli effetti. Nella nostra città, attraverso risorse Pnrr, abbiamo riforestato oltre 4 ettari con circa 4 mila piante tra alberi forestali e arbusti, che contribuiscono ad accrescere il patrimonio verde della città – ha detto l’Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi -. E’ un intervento che guarda al presente ma soprattutto al futuro: aumentare la presenza di alberi e arbusti significa tutelare la biodiversità, contribuire alla regolazione del microclima urbano e rendere più verdi e vivibili aree della città, ma soprattutto recuperare suolo permeabile, in grado di assorbire l’acqua piovana, e sottratto alla cementificazione. Interventi che sempre più dovranno entrare nelle agende dei nostri governi e delle amministrazioni locali, così come del resto ci indica la direttiva europea sul PNR, piano di ripristino della naturà. ‘Per questo – ha aggiunto – serve investire sempre più risorse sul verde e sulla biodiversità, non solo in termini di risorse economiche, ma anche umane, di progettazione e di cura. E’ quello che stiamo facendo a Milano attraverso la stesura del Piano del verde e del Paesaggio che sarà adottato nei prossimi mesi”. “Arrivare a Milano dopo un anno e mezzo di incontri ci permette di guardare nel suo insieme al percorso compiuto da RiforestAzione. Oggi – ha commentato Alicia Lubrani, CEO di Pulsee Luce e Gas e CMO di Axpo Italia – disponiamo di una fotografia aggiornata che mostra quanto sia cresciuta la conoscenza degli interventi sul verde e quanto rimanga forte l’attenzione dei cittadini verso la qualità degli spazi in cui vivono. Sono elementi che confermano il valore dell’iniziativa e l’importanza di rendere informazioni, strumenti e buone pratiche sempre più accessibili alle persone, contribuendo a diffondere una cultura del verde che possa continuare a svilupparsi nel futuro”. Durante l’incontro conclusivo è stata presentata l’ultima rilevazione del Pulsee Luce e Gas Index, condotta con NielsenIQ, che registra una crescita netta della consapevolezza: il 41% dei cittadini delle città metropolitane sa che nella propria città è stato avviato o programmato un intervento sul verde, una percentuale più che raddoppiata rispetto al 20% del 2025. Il valore attribuito agli spazi naturali rimane altissimo: il 90% ritiene che contribuiscano alla qualità della vita e il 96% ne riconosce il ruolo nel rendere gli spazi urbani più freschi. Cresce anche la domanda di nuove superfici: l’86% crede necessario aumentare gli spazi verdi (+3% rispetto al 2025). Per l’89% dei cittadini, inoltre, un intervento di questo tipo migliora la percezione della propria città e dell’amministrazione locale. L’impatto di RiforestAzione si riflette direttamente sulla popolazione: il 23% ne è consapevole, l’84% ne riconosce l’utilità, il 91% considera utili le progettualità dedicate alla diffusione di buone pratiche e il 90% auspica che iniziative analoghe vengano replicate in altri territori.

– foto ufficio stampa Axpo. Da sinistra: Fabrizio Penna, Direttore Generale ISPRA; Silvia Assini, professore associato presso l’Università degli Studi di Pavia; Alicia Lubrani, CEO Pulsee Luce e GAs e CMO Axpo Italia; Salvatore Corroppolo, Direttore Divisione I – Ufficio Affari Generali Unità di Missione PNRR; Lucia Lo Palo, Presidente ARPA Lombardia; Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde Comune di Milano –(ITALPRESS).