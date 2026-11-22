Attualità

Sarà Sanremo, chi sono i sei giovani finalisti?

L'appuntamento decisivo è fissato per l'11 dicembre in prima serata su Rai1 dal Teatro del Casinò

di Elizabeth Costello - 22 Novembre 2026

La corsa verso il Festival di Sanremo 2027 entra nel vivo: la commissione presieduta da Stefano De Martino ha scelto i sei finalisti che si contenderanno l’unico posto disponibile tra i Campioni. Il gruppo emerge da una selezione iniziale di 30 concorrenti equamente divisi tra Sanremo Giovani e Area Sanremo, ridottisi dopo le audizioni live svoltesi nella città ligure.

Sarà Sanremo, chi è passato?

A contendersi il pass per il percorso di Sanremo Giovani saranno Florinda, Petit (già tra i protagonisti di Amici) e i Santamarea (vincitori di Musicultura). Da Area Sanremo giungono invece Lens, Primogenito e Nausica e l’Inganno, progetto guidato da Giordana Petralia già arrivato in finale a Sanremo Giovani nel 2023 con il brano Favole.

L’appuntamento decisivo è fissato per l’11 dicembre in prima serata su Rai1 dal Teatro del Casinò.

Chi sceglierà l’unico giovane che entrerà in gara all’Ariston?

A valutare i sei artisti sarà la giuria composta dallo stesso De Martino insieme a Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo.

Nel corso della diretta verranno inoltre annunciati i 23 Big in gara per la 77esima edizione, in programma dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston.

De Martino ha evidenziato come la selezione abbia messo in luce artisti capaci di unire talento, impronta identitaria e originalità. Con la nuova formula introdotta quest’anno, la sfida incoronerà un solo vincitore destinato direttamente al cast dei Campioni del 2027.