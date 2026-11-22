Esteri

Messico, catturato El Chapo Isidro a Sinaloa

Per anni i suoi Mazatlecos avevano combattuto una sanguinosa battaglia contro il cartello di El Chapo Guzman

di Daniel Walker - 22 Novembre 2026

Un blitz ad alto impatto a Guasave, nello stato messicano di Sinaloa, ha portato alla cattura di Fausto Isidro Meza Flores. E’ “El Chapo Isidro”, uno dei dieci latitanti più ricercati dall’Fbi con una taglia da 5 milioni di dollari.

Come è stato catturato El Chapo Isidro?

L’operazione condotta dalle forze federali messicane ha provocato un violentissimo scontro a fuoco. Un blitz culminato con la morte di quattro militari e sette presunti criminali, oltre all’arresto di diversi affiliati.

Nato nel 1982 a Bamoa, Meza Flores si impose al vertice del crimine organizzato partendo dal cartello Beltrán Leyva.

Successivamente aveva fondato il Cartello di Guasave – Los Mazatlecos-. E lì ingaggiata per anni una sanguinosa faida per il controllo delle rotte del narcotraffico. La sua battaglia, contro il Cartello di Sinaloa storicamente guidato da Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cosa sono i “cartelli” messicani?

In Messico, un “cartello” rappresenta molto più di una semplice intesa commerciale criminale. Indica vere e proprie organizzazioni narco-militari. I cartelli esercitano un controllo capillare sul territorio. E qui gestiscono la produzione e il traffico globale di fentanyl, cocaina e armi, sfidando direttamente le istituzioni dello Stato.

Le forze speciali hanno portato a termine l’operazione, facilitata da informazioni d’intelligence fornite dagli Stati Uniti, nel quadro delle forti pressioni in atto Gli Usa le esercitano sulla presidente messicana Claudia Sheinbaum per frenare il flusso di droghe sintetiche verso il nord.

La caduta di Meza Flores segna una svolta rilevante nella mappa del narcotraffico. Apre ora, però, nuovi scenari di instabilità. A Sinaloa persiste elevatissimo il rischio di ritorsioni e di riassestamenti violenti tra le fazioni rivali.