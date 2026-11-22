Cronaca

Caso De Gennaro, le domande sulle carte trovate in Toscana

Nessun riscontro ufficiale sui documenti probabilmente non rilevati all'atto delle precedenti perquisizioni

di Angelo Vitale - 22 Novembre 2026

Polizia e carabinieri davanti l'abitazione di Gianni De Gennaro

Il tragico epilogo della vicenda di Gianni De Gennaro, trovato privo di vita nella rimessa della sua casa di campagna a Montiano, riapre il caso con un nuovo capitolo di interrogativi sul materiale d’archivio e personale sequestrato ieri dagli investigatori. Durante i rilievi, accanto ai biglietti d’addio destinati ai familiari e al custode, repertato un ulteriore nucleo di documenti, con il loro contenuto specifico tuttora al vaglio e privo di riscontri ufficiali.

Le carte trovate in Toscana: cosa contengono?

Secondo indiscrezioni, potrebbe trattarsi di appunti e schede preparati dall’ex capo della Polizia in vista delle memorie difensive da presentare ai magistrati. I quesiti aperti riguardano sia l’esatta natura di questi fogli sia la loro origine.

Le carte erano già presenti nella dimora toscana — dove De Gennaro si recava abitualmente e dove era presente anche durante le recenti perquisizioni — oppure vi sono state trasferite al suo arrivo nel pomeriggio del 20 novembre?

Al momento, non vi sono conferme sul fatto che siano sfuggite ai precedenti controlli o che provengano da Roma.

E il fronte giudiziario?

Sul fronte giudiziario, i piani restano distinti. La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio, svolgendo gli accertamenti tecnici sul luogo del ritrovo, mentre prosegue in modo autonomo l’inchiesta nissena sul depistaggio di via D’Amelio. Spetterà ora agli esami della magistratura stabilire se quegli scritti racchiudano chiarimenti difensivi, elementi utili a ricostruire le sue ultime ore. O ancora, riguardino altre vicende collegate alla sua lunga carriera dentro e fuori le istituzioni.