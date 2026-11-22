Seattle, bufera sull’Ice: arresti in aeroporto e agenti mascherati, il governatore attacca
Due cittadini messicani fermati sulla passerella d'imbarco di un volo Alaska Airlines. Bob Ferguson accusa l'agenzia
Scontro istituzionale nello Stato di Washington dopo l’arresto di due passeggeri all’aeroporto internazionale Seattle-Tacoma. Un video diventato virale mostra agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), con il volto coperto e in abiti non identificativi, mentre bloccano due persone sulla passerella d’accesso all’aereo diretto a Los Angeles. Le immagini hanno suscitato forti reazioni tra passeggeri e autorità locali.
Il governatore democratico Bob Ferguson ha definito le scene “spaventose” e “agghiaccianti”, accusando l’Ice di essere “completamente e totalmente fuori controllo”. Ha inoltre annunciato verifiche per capire come gli agenti abbiano avuto accesso alla jet bridge e se abbiano violato le norme statali che limitano l’uso di coperture del volto da parte delle forze dell’ordine.
La versione dell’Ice e le preoccupazioni della compagnia
L’Ice sostiene di aver condotto un’operazione mirata contro Ricardo Larrondo Mendoza, cittadino messicano accusato di essere rimasto negli Stati Uniti oltre la scadenza del visto. Durante l’intervento è stata arrestata anche Sofia Hernandez Mejia, che secondo il Dipartimento per la Sicurezza Interna avrebbe lanciato caffè bollente contro un agente federale e rischia ora un’accusa di aggressione a pubblico ufficiale.
Alaska Airlines ha preso le distanze dall’operazione, affermando di non aver ricevuto alcun preavviso e di non coordinare attività di enforcement migratorio. La compagnia ha definito l’episodio “preoccupante” e “disturbante” per dipendenti e passeggeri. Anche il Port of Seattle ha espresso indignazione, mentre la vicenda riaccende il dibattito negli Stati Uniti sulle modalità operative dell’Ice e sull’uso di agenti mascherati nelle azioni di controllo dell’immigrazione.
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