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Seattle, bufera sull’Ice: arresti in aeroporto e agenti mascherati, il governatore attacca

Due cittadini messicani fermati sulla passerella d'imbarco di un volo Alaska Airlines. Bob Ferguson accusa l'agenzia

di Mauro Trieste - 22 Novembre 2026

Scontro istituzionale nello Stato di Washington dopo l’arresto di due passeggeri all’aeroporto internazionale Seattle-Tacoma. Un video diventato virale mostra agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), con il volto coperto e in abiti non identificativi, mentre bloccano due persone sulla passerella d’accesso all’aereo diretto a Los Angeles. Le immagini hanno suscitato forti reazioni tra passeggeri e autorità locali.

Il governatore democratico Bob Ferguson ha definito le scene “spaventose” e “agghiaccianti”, accusando l’Ice di essere “completamente e totalmente fuori controllo”. Ha inoltre annunciato verifiche per capire come gli agenti abbiano avuto accesso alla jet bridge e se abbiano violato le norme statali che limitano l’uso di coperture del volto da parte delle forze dell’ordine.

La versione dell’Ice e le preoccupazioni della compagnia

L’Ice sostiene di aver condotto un’operazione mirata contro Ricardo Larrondo Mendoza, cittadino messicano accusato di essere rimasto negli Stati Uniti oltre la scadenza del visto. Durante l’intervento è stata arrestata anche Sofia Hernandez Mejia, che secondo il Dipartimento per la Sicurezza Interna avrebbe lanciato caffè bollente contro un agente federale e rischia ora un’accusa di aggressione a pubblico ufficiale.

Alaska Airlines ha preso le distanze dall’operazione, affermando di non aver ricevuto alcun preavviso e di non coordinare attività di enforcement migratorio. La compagnia ha definito l’episodio “preoccupante” e “disturbante” per dipendenti e passeggeri. Anche il Port of Seattle ha espresso indignazione, mentre la vicenda riaccende il dibattito negli Stati Uniti sulle modalità operative dell’Ice e sull’uso di agenti mascherati nelle azioni di controllo dell’immigrazione.

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