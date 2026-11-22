Torino

Torino, il tennis oltre Sinner: passione vera o amore per i grandi eventi?

di Redazione - 22 Novembre 2026

Le ATP Finals sono molto più di un torneo di tennis. Sono una vetrina internazionale, un’occasione di promozione turistica, un appuntamento che porta a Torino campioni dello sport, visitatori e riflettori nazionali e internazionali. Ma osservando la città in questi giorni, tra partite, cortei, scioperi e proteste, una domanda mi è sorta spontanea: quanto Torino è davvero appassionata di tennis e quanto, invece, è semplicemente innamorata dei grandi eventi?

Nella mia personale esperienza di queste giornate, ho avuto la sensazione di vivere due realtà parallele. Da una parte l’entusiasmo di chi frequenta il torneo, si emoziona davanti ai campioni e partecipa a un appuntamento sportivo di livello mondiale. Dall’altra una città che continua a fare i conti con la sua quotidianità, con le rivendicazioni sociali, i cortei, gli scioperi e qualche inevitabile disagio legato a una manifestazione così importante.

All’inizio, di fronte a un entusiasmo che qualcuno riteneva inferiore alle aspettative, la spiegazione sembrava semplice: mancava Jannik Sinner. L’assenza del campione altoatesino era diventata quasi la risposta a ogni interrogativo. Ma siamo sicuri che sia soltanto questo il problema?

Un grande appuntamento sportivo dovrebbe avere un richiamo che va oltre il singolo protagonista. Dovrebbe saper coinvolgere anche chi non ha un campione italiano da sostenere, chi ama lo sport nella sua essenza, chi riconosce il valore di una sfida tra i migliori giocatori del mondo.

Ecco perché la distinzione non è secondaria. Amare il tennis significa seguirlo anche quando non c’è Sinner, conoscere i protagonisti, appassionarsi a una partita indipendentemente da chi scende in campo. Amare i grandi eventi, invece, significa lasciarsi attrarre dalle luci, dalla mondanità, dal turismo e dalla possibilità di vivere per qualche giorno una città internazionale.

Naturalmente le due cose possono convivere. Ma le Finals sono anche un’occasione per misurare il rapporto autentico tra Torino e il tennis.

Perché il successo non si conta soltanto con gli alberghi pieni, le presenze e le ricadute economiche. Si misura anche nella passione che resta quando si spengono i riflettori.

E allora la domanda finale è inevitabile: Torino è davvero una città che ama il tennis o è una città che ama soprattutto i grandi eventi?

Chiara Vannini

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