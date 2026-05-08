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A New York nasce “Food Sospeso”, tecnologia e solidarietà contro l’insicurezza alimentare

di Italpress - 8 Maggio 2026

di Stefano Vaccara

NEW YORK (ITALPRESS) – Un QR code sul tavolo di un ristorante, un telefono cellulare e pochi dollari possono trasformarsi immediatamente in un pasto caldo per un bambino o una famiglia in difficoltà. È questa l’idea dietro “Food Sospeso”, la nuova iniziativa benefica presentata a New York dal Rotary Club of New York insieme all’organizzazione non profit Food Sospeso Inc., con l’obiettivo di combattere l’insicurezza alimentare attraverso una rete di ristoranti, donatori e associazioni locali.

L’evento di lancio si è svolto al Turkish House, sede diplomatica turca a Manhattan, alla presenza di oltre cinquanta ospiti tra diplomatici, rappresentanti istituzionali, imprenditori, leader religiosi e membri della comunità newyorkese. L’idea si ispira chiaramente alla tradizione napoletana del “caffè sospeso”: lasciare pagato qualcosa per chi non può permetterselo. Ma qui il concetto viene adattato alla realtà americana e potenziato dalla tecnologia digitale.

Il funzionamento è semplice: nei ristoranti aderenti i clienti possono scannerizzare un QR code e acquistare direttamente uno o più pasti destinati a persone in difficoltà. Il sistema, spiegano gli organizzatori, non raccoglie genericamente denaro ma finanzia pasti reali preparati dai ristoranti partner e distribuiti attraverso organizzazioni verificate del territorio.

Il motto scelto dall’iniziativa è significativo: “Meals, Not Money”, pasti e non denaro. Durante la serata è stata fatta anche una dimostrazione pratica della piattaforma. In tempo reale, sullo schermo scorrevano le donazioni effettuate dagli ospiti: alla fine dell’evento erano stati finanziati 72 pasti per bambini e persone bisognose, per un totale di oltre 560 dollari raccolti in poche ore. Secondo gli organizzatori, il progetto punta a creare un circolo virtuoso che produca benefici su più livelli: aiutare chi soffre la fame, sostenere economicamente i piccoli ristoranti locali, rafforzare il senso di comunità e dare maggiore trasparenza alle donazioni grazie alla tracciabilità digitale.

“Crediamo che la tecnologia possa riconnettere le comunità attraverso dignità, trasparenza e impatto diretto locale”, ha dichiarato Alexander Litvinov, presidente di Food Sospeso Inc. “Non è soltanto una piattaforma di donazioni, ma un movimento che rafforza i ristoranti locali, sostiene le organizzazioni comunitarie e aiuta a fare in modo che nessuno venga dimenticato”.

La prima attività ufficialmente entrata nel progetto è stata Over Greens Salads & Juice, ristorante newyorkese che ha ricevuto il “Partnership Certificate No. 1” e che ha anche curato il catering della serata. Tra gli ospiti presenti figuravano il console generale turco Muhittin Ahmet Yazal, il governatore eletto del Rotary District 7230 Garrett Capobianco, esponenti politici locali, rappresentanti della Basilica of St. Patrick’s Old Cathedral, organizzazioni umanitarie e imprenditori della ristorazione.

Un ruolo speciale durante l’evento è stato riconosciuto anche a Gloria Starr Kins, storica figura della rivista Society Diplomatic Review, che a 99 anni continua a sostenere iniziative umanitarie e diplomatiche nella città. Dietro il progetto c’è anche una riflessione più ampia sulla crisi alimentare nelle grandi città americane.

Nonostante la ricchezza di New York, migliaia di famiglie continuano infatti a dipendere dalle food pantry e dalle reti di assistenza alimentare, mentre l’inflazione e il costo della vita hanno aggravato le difficoltà economiche di molte persone dopo la pandemia. Food Sospeso prova così a trasformare un gesto semplice e immediato in un modello permanente di solidarietà urbana.

E forse proprio questa è la forza dell’iniziativa: non limitarsi alla beneficenza tradizionale, ma costruire un sistema dove tecnologia, ristoranti e comunità lavorano insieme per fare in modo che anche un piccolo gesto quotidiano possa avere un impatto concreto sulla vita di qualcun altro.

– Foto xo9/Italpress –

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