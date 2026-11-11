Cronaca

Giallo Aldhokin, com’è morto l’ingegnere bielorusso?

Una intricata vicenda che è già internazionale: il tecnico ritrovato cadavere in acque italiane lavorava in un lab di componenti militari di Vilnius

di Dave Hill Cirio - 11 Novembre 2026

La scheda di Chi l'ha visto? prima del ritrovamento del cadavere dell'ingegnere bielorusso

Il 19 settembre scorso, alcuni diportisti in navigazione al largo della costa di Rimigliano — nel tratto di mare compreso tra San Vincenzo e la baia di Baratti, in provincia di Livorno — hanno notato una salma affiorante in avanzato stato di decomposizione. I primi rilievi della Guardia Costiera e della Polizia di Piombino hanno subito evidenziato come il corpo, privo di documenti e ricoperto soltanto da un costume da bagno, potesse appartenere a un turista straniero la cui scomparsa era stata denunciata pochi giorni prima nella vicina località di Bibbona.

Il giallo Aldokhin

La svolta decisiva nelle indagini si è avuta con la comparazione del profilo genotipico, eseguita grazie al prelievo del materiale biologico della madre Tatsiana, residente in Bielorussia, trasmesso alle autorità italiane tramite la collaborazione diplomatica e i canali dell’Interpol. L’esito ha confermato ufficialmente che il cadavere apparteneva a Uladzimir “Vladimir” Aldokhin, cittadino bielorusso di 33 anni, ingegnere elettrico con residenza a Vilnius in Lituania.

La vicenda, inizialmente trattata come una tragica scomparsa estiva, si sta rapidamente trasformando in un intricato giallo internazionale. Gli investigatori della Procura della Repubblica di Livorno lavorano a ricostruire il profilo professionale della vittima, le sue recenti scelte lavorative e il peso geopolitico delle tecnologie che contribuiva a sviluppare.

Chi era Vladimir

Nato il 13 luglio 1993, Uladzimir Aldokhin non era un turista comune. Descritto da amici e conoscenti — tra cui figurano membri ed editori della comunità bielorussa di Wikipedia — come un uomo colto, atletico, riservato e abituato a muoversi in autonomia per l’Europa. Ma, innanzitutto, possedeva una formazione altamente specialistica in ingegneria elettrica e dei sistemi.

Per anni ha lavorato nel cuore del distretto high-tech lituano presso la I-Photonics Uab, azienda con sede a Vilnius specializzata nello sviluppo di impianti industriali per la deposizione di film sottili sottovuoto. Lavorazioni ottiche di altissima precisione, componenti critiche impiegate nella sensoristica avanzata, nella fotonica industriale, nelle telecomunicazioni e nella strumentazione aerospaziale.

Vilnius, i Servizi Baltici e l’Occrp

Come evidenziato dalle inchieste dell’Organized Crime and Corruption Reporting Project sul corridoio tecnologico bielorusso, la Bielorussia e la Russia sono sottoposte a severi embarghi da parte dell’Unione Europea proprio sulle merci, i semiconduttori e le competenze dual-use.

In questo scenario, i flussi migratori di ingegneri e specialisti bielorussi verso i Paesi Baltici — e in particolare a Vilnius — sono da tempo finiti sotto la stretta lente d’ingrandimento dei Servizi di sicurezza europei e baltici.

Questo canale migratorio viene infatti considerato dagli apparati di intelligence come un’area a doppio taglio. Da un lato accoglie dissidenti e professionisti in fuga dal regime di Lukashenko. Dall’altro rappresenta un vettore vulnerabile che reti statali e intermediari ombra cercano di sfruttare per mantenere attive le filiere d’approvvigionamento di tecnologie critiche destinate alla Russia.

La tempistica delle dimissioni

Un elemento di fortissimo rilievo investigativo risiede nella tempistica del suo viaggio. Poco prima di partire per la Toscana all’inizio di settembre, Aldokhin si era improvvisamente e inaspettatamente licenziato dalla I-Photonics Uab.

Un’interruzione contrattuale brusca, giunta in un momento in cui le autorità finanziarie e d’intelligence baltiche intensificano le verifiche sulle società del settore ottico e dei microchip a Vilnius. Una rottura che solleva interrogativi.

Il tentativo di smarcarsi da un’azienda ormai compromessa dalle indagini sanzionatorie? Una fuga sotto la pressione dei controlli di sicurezza? O il segnale di una frattura interna alla rete di gestione dei macchinari?

L’inchiesta indipendente, la rete Izovac e i traffici dual-use verso la Russia

A comprendere il contesto attorno alla figura di Aldokhin e alla I-Photonics Uab possono forse aiutare le complesse indagini giornalistiche condotte da una rete di consorzi investigativi e testate indipendenti internazionali. Tra queste il Belarusian Investigative Center, lo stesso Occrp, Schemes (progetto d’inchiesta di Radio Free Europe / Radio Liberty), iStories, The Moscow Times e l’organizzazione di ricerca StateWatch.

Secondo queste inchieste, la I-Photonics Uab (precedentemente nota come Izovac Photonics) costituisce la branca europea di Izovac. E’una holding tecnologica con radici a Minsk, storicamente nota per essere stata fornitrice di pannelli touch e tecnologie ottiche per colossi mondiali dell’elettronica civile come Apple, Samsung e Tesla.

Con l’inasprimento del conflitto russo-ucraino e il conseguente regime di sanzioni internazionali, queste inchieste hanno portato alla luce una complessa architettura di elusione dei blocchi commerciali.

Le forniture all’industria bellica russa

Attraverso triangolazioni societarie e schermi commerciali ad Hong Kong, in Cina e a Taiwan, il gruppo Izovac e le sue controllate hanno continuato a canalizzare macchinari per il rivestimento di lenti e componenti fotoniche da oltre 200 milioni di dollari verso aziende del complesso militare-industriale russo.

Il ruolo di Rostec e le applicazioni militari

I macchinari forniti da I-Photonics e dalle sue affiliate sarebbero risultati fondamentali per la produzione di sistemi d’arma avanzati prodotti dalle consociate del gigante statale russo Rostec. In particolare, i trattamenti ottici di precisione e le pellicole sottovuoto, impiegati nella realizzazione di visori notturni per carri armati. O per sistemi di puntamento per missili ad alta precisione e sensori ottici installati su droni d’attacco e ricognizione.

Il congelamento di fondi

Le inchieste dell’Occrp e del Belarusian Investigative Center indirizzano alla conduttura tecnologica dei microchip e dell’ottica avanzata verso la Russia che passava da snodi baltici protetti da complesse strutture societarie.

Le autorità finanziarie lituane avrebbero avviato controlli stringenti su transazioni sospette riconducibili a I-Photonics Uab. Poi, arrivando a bloccare fondi trasferiti da entità collegate a Rostec e determinando una forte pressione sulle attività dell’azienda a Vilnius.

Il fatto che Aldokhin lavorasse proprio come ingegnere elettrico su questi specifici macchinari posiziona perciò la sua figura al centro di una catena tecnologica di primario interesse strategico per diverse agenzie di intelligence orientali e occidentali.

La cronologia della scomparsa e i riscontri medico-legali

La ricostruzione degli ultimi giorni di vita di Uladzimir Aldokhin, ora, al vaglio degli inquirenti italiani.

5 settembre 2026: Aldokhin giunge in Italia e prende alloggio in una struttura ricettiva a Bibbona, nota località balneare della costa livornese.

10-13 settembre 2026: l’ingegnere invia alcuni messaggi a un amico in patria, indicando di trovarsi a Livorno e facendo apprezzamenti sul mare cittadino. Il 13 settembre il suo telefono cellulare smette definitivamente di trasmettere segnali e le app di messaggistica da allora risultano inattive.

L’allarme e il ritrovamento dei bagagli

La madre Tatsiana, non riuscendo più a contattarlo, lancia un appello sui social network che diventa virale nei canali della diaspora bielorussa. Le forze dell’ordine italiane, allertate dalla struttura ricettiva di Bibbona dove Aldokhin non ha fatto rientro per il check-out, effettuano un sopralluogo nella stanza. Gli effetti personali, i documenti di identità, il passaporto e i bagagli dell’ingegnere, vengono trovati perfettamente intatti e abbandonati all’interno dell’alloggio.

19 settembre 2026: viene avvistato e recuperato il cadavere nelle acque al largo di Rimigliano.

L’ispezione cadaverica e il lavoro della Procura di Livorno

Chiara, quanto emerso dai primi riscontri diffusi dalle testate di cronaca locale, la prima ispezione medico-legale esterna sulla salma, condotta in sede di recupero. Ha evidenziato che il corpo indossava un costume da bagno e non presentava lesioni visibili o traumi manifesti direttamente riconducibili a un’aggressione fisica o all’uso di armi.

Tuttavia, lo stato avanzato di decomposizione dovuto alla permanenza prolungata in acqua di mare ha reso necessari approfondimenti diagnostici più complessi. La Procura della Repubblica di Livorno ha aperto un fascicolo d’inchiesta mettendo la salma a disposizione della Medicina Legale per l’esecuzione di esami autoptici approfonditi, istologici e tossicologici. Obiettivo, accertare se il decesso sia sopraggiunto per un annegamento da malore o un infortunio balneare. Oppure, se vi sia stato un avvelenamento o una causa d’arresto cardiocircolatorio indotta prima della caduta in acqua.

Bibbona, Livorno e le rotte del dual-use

Uno degli interrogativi che pone questa storia riguarda la scelta della destinazione: perché Aldokhin è arrivato proprio a Bibbona?

Dalle verifiche condotte sul territorio non risulterebbero contatti familiari, amicizie pregresse o legami professionali ufficiali dell’ingegnere in Toscana.

La posizione geografica di Bibbona e della Val di Cornia offre tuttavia spunti di riflessione inevitabili se letti alla luce del contesto logistico regionale.

Il porto di Livorno e l’hub militare toscano

Il litorale livornese non è un tratto di costa ordinario. Il porto di Livorno e il connesso Canale dei Navicelli che collega la darsena livornese con l’area pisana)costituiscono uno degli snodi per la movimentazione di carichi militari e materiali dual-use nel Tirreno.

La presenza della vicina base statunitense di Camp Darby rende l’intera provincia un punto di transito costante per materiali bellici e attrezzature complesse. Merci più volte oggetto di monitoraggio e mobilitazioni da parte di organizzazioni dei lavoratori portuali e osservatori indipendenti sulle rotte degli armamenti.

I dubbi

Attualmente, gli scenari attorno alla presenza di Aldokhin sulla costa toscana possono muoversi lungo due direttrici principali.

L’ingegnere, forte delle sue competenze sui macchinari di deposizione ottica e consapevole delle indagini internazionali su I-Photonics, potrebbe essere giunto nell’area di Livorno per un motivo prexciso. Per esempio, per incontrare intermediari, garanti di rotte commerciali o contatti legati alla logistica navale dei beni tecnologici.

L’allontanamento dall’hotel senza documenti e l’uscita in mare potrebbero aver rappresentato la fase finale di un appuntamento o di un tentativo di copertura finito tragicamente.

Di contro, il repentino licenziamento da Vilnius potrebbe aver rappresentato una scelta di rottura personale, culminata in un viaggio solitario di decompressione in una rinomata località turistica. Poi, sfociata in un drammatico incidente balneare o in un gesto volontario nelle acque del Tirreno.

Una morte sospesa tra tante domande

La morte di Uladzimir Aldokhin rimane sospesa al confine tra la cronaca nera locale e l’intelligence tecnologica globale. Allo stato, gli interrogativi che pone sembrerebbero impedire di archiviare la vicenda come un banale incidente estivo.

L’esito degli accertamenti tossicologici disposti dalla Procura di Livorno e l’eventuale tracciamento dei dispositivi informatici dell’ingegnere saranno decisivi. Da stabilire se Aldokhin sia stato vittima di un tragico destino individuale o il tassello caduto di una trama industriale e di spionaggio molto più ampia.