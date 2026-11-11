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Sciame sismico al largo delle coste della Sicilia: scossa più alta di magnitudo 4.1

La scossa più forte, secondo i dati dell'Ingv, è stata avvertita in mare alle 6,12

di Enzo Ricci - 11 Novembre 2026

Sede dellIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Roma, 24 agosto 2017. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Un nuovo sciame sismico è stato registrato al largo delle coste settentrionali della Sicilia. La scossa più forte di magnitudo 4.1, secondo i dati dell’Ingv, è stata avvertita in mare alle 6,12 a una profondità di 8 km. Altre cinque scosse sono state registrate nella stessa area a una profondità di 10 chilometri, l’ultima alle 7,07 di magnitudo 2.2.

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