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Afghanistan, nella provincia di Balkh i nomi delle donne cancellati da ricette, cartelle cliniche e documenti

Afghanistan, donne senza identità. Osmany: “Il primo passo per disumanizzare qualcuno è togliergli il nome”

di Priscilla Rucco - 27 Novembre 2026

Prima la scuola, poi il lavoro, a seguire i parchi, la dignità e molto spesso, anche la vita senza che nessuno intervenga. Ora, in Afghanistan, alle donne viene tolto anche il nome. Nella provincia settentrionale di Balkh le autorità hanno ordinato a funzionari pubblici e personale sanitario di non usare più i nomi propri delle donne: al loro posto, su ricette, cartelle cliniche e referti, deve comparire un appellativo generico, “Bibi” ( la cui traduzione è riscontrabile in nonna, donna anziana o signora).

Secondo alcune ricostruzioni, il divieto si estende agli altri documenti ufficiali, carta d’identità compresa. Un passo che le attiviste afghane in esilio traducono come il segnale più inquietante di un percorso che, ormai da cinque anni, mira a cancellare le donne dalla vita del Paese.

Il decreto di Balkh

La misura, adottata nelle ultime settimane dal governo locale, è stata documentata da un’inchiesta di Zan Times, testata afghana in esilio, insieme al Guardian, e poi rilanciata dal quotidiano spagnolo El País e da altri media internazionali. Per i giornalisti di Zan Times, l’escalation dei divieti sta raggiungendo “nuove vette di assurdità”.

Ospedali, ambulatori e cliniche della regione devono identificare ogni paziente donna con la stessa parola. “Bibi” è tradizionalmente una formula di cortesia, in una cultura in cui pronunciare in pubblico il nome di una donna viene considerato da molti un’offesa all’onore del marito o della famiglia. Applicata a tutte, dalle bambine alle anziane, diventa però uno strumento di annullamento dell’identità.

Non solo; le attiviste raccontano, inoltre, che in numerosi casi le donne vengono indicate con termini che le paragonano ad animali, come “capra” o “bestiame”. Una pratica che si innesta su un’antica consuetudine tribale, per la quale una donna viene spesso indicata come “moglie di” o “figlia di” un uomo, perfino sulla lapide.

“Il primo passo per disumanizzare qualcuno è togliergli il nome”, ha denunciato Laleh Osmany, attivista afghana che oggi vive in Germania. Secondo lei, il governo provinciale avrebbe adottato il provvedimento come un modo “per testare l’acqua”, ovvero per misurare le reazioni prima di un’eventuale estensione. È lo stesso timore espresso da Zubaida Akbar, direttrice del programma Afghanistan dell’organizzazione Femena: che la norma di Balkh diventi presto una regola nazionale. Per ora la misura riguarda soltanto quella provincia e non è stata estesa ufficialmente al resto del Paese.

Togliere i nomi: un ulteriore rischio per la salute e non solo

Le conseguenze non sono soltanto simboliche. Decine di donne con lo stesso nome sulle prescrizioni, o identificate con un numero, comportano secondo Osmany un rischio enorme di errori medici, con diagnosi e terapie che possono essere scambiate. Un pericolo che si somma a un quadro già drammatico.

Dal dicembre 2024 le donne afghane non possono più frequentare i corsi per diventare infermiere e ostetriche, gli ultimi percorsi di studio che erano rimasti loro accessibili: circa 17 mila studentesse sono state rimandate a casa, dopo un ordine comunicato dal ministero della Salute pubblica alle scuole private di medicina.

L’Ufficio Onu per i diritti umani aveva parlato di “un altro colpo diretto” contro le afghane, definendo la decisione profondamente discriminatoria e pericolosa per la vita delle donne, in un Paese che ha già uno dei tassi di mortalità materna più alti al mondo.

E poiché molte famiglie non permettono che una donna venga visitata da un medico uomo, ogni nuova restrizione rende l’accesso alle cure sempre più difficile.

Secondo un’analisi dell’Unicef dello scorso aprile, entro il 2030 il Paese rischia di perdere fino a 20 mila insegnanti donne e 5.400 operatrici sanitarie, mentre le restrizioni allo studio e al lavoro femminile costano all’economia circa 84 milioni di dollari l’anno.

L’ultimo tassello di un sistema pericoloso

Osmany conta 144 tra decreti e restrizioni imposti alle donne dal ritorno dei talebani al potere, nell’agosto del 2021. Dal settembre di quell’anno le ragazze non possono studiare oltre la sesta classe, dal dicembre 2022 le università sono chiuse alle studentesse.

Secondo l’ultimo rapporto di Unesco e Unicef, presentato il 4 novembre, dal 2021 a oltre 2,6 milioni di ragazze è stato negato l’accesso alla scuola secondaria. Ulteriori dati evidenziano che, il 53% dei bambini in età da scuola primaria resta fuori dall’istruzione formale. Anche le alternative si stanno prosciugando: le classi comunitarie, che nel 2023 erano circa 30 mila, a ottobre 2026 erano scese a circa 5.300. L’Unesco stima che, se nulla cambierà, entro il 2030 le ragazze escluse dagli studi potrebbero sfiorare i quattro milioni.

I molteplici divieti

Nell’agosto 2024 la legge sulla “promozione della virtù e prevenzione del vizio” ha imposto alle donne di coprire corpo e viso in pubblico e ha vietato loro di cantare, recitare o leggere ad alta voce fuori casa, perché la loro voce è considerata intima. Il testo, 35 articoli affidati al ministero per la Promozione della virtù, vieta anche agli autisti di trasportare donne adulte senza un tutore maschio.

La responsabile della missione Onu in Afghanistan, Roza Otunbayeva, la definì allora “una visione angosciante per il futuro dell’Afghanistan”.

A tutto questo si sommano il divieto di entrare in parchi, palestre e bagni pubblici il divieto per le ong di impiegare personale femminile. Dal 28 dicembre 2024, un decreto della guida suprema che vieta – nei nuovi edifici – le finestre affacciate su cucine, cortili e pozzi dove le donne lavorano, imponendo di oscurare quelle che sono già esistenti.

Non è nemmeno la prima volta che i talebani si accaniscono anche sui nomi femminili, perché durante il loro primo governo, tra il 1996 e il 2001, la parola “donna” fu eliminata perfino dai nomi delle strade.

Ed è una beffarda ironia che proprio Osmany, nel 2017, avesse lanciato la campagna “Dov’è il mio nome?”, ottenendo nel settembre 2020 che il nome della madre potesse comparire sui documenti dei figli, una conquista ricevuta tra le minacce di morte e oggi spazzata via.

Dalla scuola all’Aja

La comunità internazionale non è rimasta ferma a guardare e, l’8 luglio 2025, la Corte penale internazionale ha reso noti i mandati di arresto per la guida suprema dei talebani – Hibatullah Akhundzada – e per il capo della magistratura – Abdul Hakim Haqqani – accusati del crimine contro l’umanità di persecuzione di genere.

Una richiesta avanzata a gennaio dello stesso anno dal procuratore capo Karim Khan, secondo cui entrambi erano penalmente responsabili della persecuzione di donne e ragazze afghane.

Lo scorso ottobre la Corte ha reso pubblici altri due mandati, contro il ministro dell’Istruzione Habibullah Agha e quello dell’Istruzione superiore Neda Mohammad Nadim. Il relatore speciale dell’Onu per i diritti umani in Afghanistan, Richard Bennett, parla da tempo di “apartheid di genere” e chiede che venga riconosciuto come crimine dal diritto internazionale.

E i diritti umani?

Davanti al Consiglio dei diritti umani ha avvertito che l’istituzionalizzazione dell’oppressione di donne e ragazze “dovrebbe scuotere la coscienza dell’umanità”. Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha respinto queste accuse, liquidando un rapporto di Bennett come propaganda. Ma sul terreno quei provvedimenti non hanno fermato nulla.

E l’allarme si fa più urgente perché sempre più persone sono costrette a rientrare. Secondo l’Unicef, entro settembre circa 1,23 milioni di afghani sono tornati nel Paese nel corso del 2026, persone che tornano a “vivere” sotto queste regole.

Il caso di Balkh sottolinea che ogni divieto che passa senza conseguenze diventa la prova generale del successivo.

Un nome sui documenti non si limita ad essere solamente un dettaglio burocratico, ma è ciò che permette, per esempio, ad una paziente di essere riconosciuta dal proprio medico che la cura. Eliminare i nomi delle donne significa renderle indistinguibile e invisibili. Se la comunità internazionale continuerà a limitarsi alle condanne, il rischio è che milioni di afghane finiscano per non esistere più nemmeno sulla carta.

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